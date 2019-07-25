母子二人遭繩索「綁在一起」墜江溺斃　男童生前哭喊：爸爸！

▲母子兩人墜江溺斃，目擊者稱，兩人被打撈上岸時，身上捆著耳機線。（圖／翻攝自「中國青年網綜合」）

大陸中心／柯振中報導

黑龍江省哈爾濱市25日凌晨發生一件墜江事件，目擊者指出，一名女子與男童被耳機線綑綁在一起；男童墜江前曾淒厲大喊「爸爸」，接著兩人從橋上墜入江中。警方接獲報案，立刻趕往現場搜救；令人遺憾的是，兩人被尋獲時已無呼吸心跳。警方調查發現，兩人為母子關係，至於屬於自殺或他殺，仍有待釐清。

目擊兩人墜江的吳姓男子表示，他25日凌晨4點在橋下釣魚，突然聽到橋上傳來疑似孩童的哭喊聲，隨後就看到有人從橋上墜落。他提到，由於橋水相當深，人員無法過去救援，只能報警處理。

▼目擊者吳男正在指出兩人墜江的位置。（圖／翻攝自「中國青年網綜合」）



警方接獲報案，立刻駕駛汽艇到場，詢問情況後，往兩人落水處趕去。令人遺憾的是，雖然兩人被警方救援到船上，但已失去呼吸心跳。

另一名目擊者說明，當時聽到橋上傳來孩童的哭喊聲，「孩子好像是在喊『爸爸』」，隨後就發生悲劇了。前往善後的保全人員說明，落水的是一名成年女子與一名男童，「當時兩人是綁在一起的，綑綁二人的可能是一根較長的耳機線。」

初步調查後，警方指出，遇難的兩人為母子關係，孩子是未成年人，兩人非本地人，目前遇難者家屬已前來哈爾濱進行善後。至於這起事故屬於自殺或他殺，有待警方進一步調查。

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▼保全人員說明，被打撈上岸時，兩人是綁在一起的。（圖／翻攝自「中國青年網綜合」）

