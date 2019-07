已實現跨平台應用　微軟Office Online重新命名為「Office」

▲微軟宣布,「Office Online」網路應用程式將重新命名為「Office」。(圖/取自微軟)

記者王曉敏/綜合外電報導

微軟(Microsoft)今(25)日宣布,將「Office Online」網路應用程式重新命名為「Office」,並採用全新的表述方式來分類不同設備上的Office應用。

微軟表示,該公司以副品牌標示旗下產品,如Office 365及Office 2019,由於該公司產品已發展至能在多個平台上使用,因此使用任何於特定平台上使用的子品牌已經沒有意義。鑒於上述理由,過去稱之為「Office Online」的官方產品名稱將省去應用名稱後綴「Online」,同理,Word Online、Excel Online、PowerPoint Online及OneNote Online也都改為Word、Excel、PowerPoint及OneNote。

此外,為了避免混淆,微軟將以「Office for the web」來作為網頁版Office的表述方式,這與其在其他平台上的表述類似,如「Office for Windows」、「Office for Mac」、「Office for iOS」及「Office for Android」等。但微軟強調,「Office for the web」並非新的官方名稱或嚴苛的表述,偶爾官方也會使用「…on the web」、「…on Office.com」、「…in a browser」等,來描述Web版本的Office。

不過值得注意的是,此次正名僅限於微軟旗下Office系列應用程式,不會涉及至其他網頁服務產品,如Exchange Online、SharePoint Online、Project Online及Office Online Server。目前相關正名行動已在市場行銷及技術內容上陸續完成,並開始向用戶推出。