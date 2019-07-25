　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

已實現跨平台應用　微軟Office Online重新命名為「Office」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼微軟Office Online重新命名為「Office」。（圖／取自微軟）

▲微軟宣布，「Office Online」網路應用程式將重新命名為「Office」。（圖／取自微軟）

記者王曉敏／綜合外電報導

微軟（Microsoft）今（25）日宣布，將「Office Online」網路應用程式重新命名為「Office」，並採用全新的表述方式來分類不同設備上的Office應用。

微軟表示，該公司以副品牌標示旗下產品，如Office 365及Office 2019，由於該公司產品已發展至能在多個平台上使用，因此使用任何於特定平台上使用的子品牌已經沒有意義。鑒於上述理由，過去稱之為「Office Online」的官方產品名稱將省去應用名稱後綴「Online」，同理，Word Online、Excel Online、PowerPoint Online及OneNote Online也都改為Word、Excel、PowerPoint及OneNote。

此外，為了避免混淆，微軟將以「Office for the web」來作為網頁版Office的表述方式，這與其在其他平台上的表述類似，如「Office for Windows」、「Office for Mac」、「Office for iOS」及「Office for Android」等。但微軟強調，「Office for the web」並非新的官方名稱或嚴苛的表述，偶爾官方也會使用「…on the web」、「…on Office.com」、「…in a browser」等，來描述Web版本的Office。

不過值得注意的是，此次正名僅限於微軟旗下Office系列應用程式，不會涉及至其他網頁服務產品，如Exchange Online、SharePoint Online、Project Online及Office Online Server。目前相關正名行動已在市場行銷及技術內容上陸續完成，並開始向用戶推出。

ET快訊
「全部團購名單」找到了！檢調在特勤宿舍查扣證物
覺得老公太辛苦！孕妻揪「正妹閨蜜」當小老婆…3人行很幸福
前夫太風流！她色誘後…一把剪掉「下體」沖馬桶　GG僅剩1公分
阿姆斯壯死因曝光！　醫院付了「1.8億封口費」

關鍵字：微軟,Office

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

已實現跨平台應用　微軟Office Online重新命名為「Office」

Google新推出Gallery Go！ 　更快更省更輕薄的Google相簿

「可傳送100GB檔案」Dropbox iOS再新增取消功能！傳錯直接秒刪除

微軟電腦設計外流！Windows 10「開始功能表」新款介面意外曝光

快訊／三星Galaxy Fold摺疊手機回歸　官方：9月起與消費者見面

App Store搜尋結果遭質疑不公！TOP排名被洗版...蘋果回應了

亞太快閃活動再一發　99元上網吃到飽上網申辦享5GB免費流量

Switch手把「失控飄移」玩家集體怒告！內部文件曝光：任天堂將免費維修

為Pixel 4開發臉部辨識功能？Google以5美元買路人自拍照

iPhone 11型號曝光！搭台積電A13處理器　雙藍牙技術可配對兩組AirPods

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

已實現跨平台應用　微軟Office Online重新命名為「Office」

Google新推出Gallery Go！ 　更快更省更輕薄的Google相簿

「可傳送100GB檔案」Dropbox iOS再新增取消功能！傳錯直接秒刪除

微軟電腦設計外流！Windows 10「開始功能表」新款介面意外曝光

快訊／三星Galaxy Fold摺疊手機回歸　官方：9月起與消費者見面

App Store搜尋結果遭質疑不公！TOP排名被洗版...蘋果回應了

亞太快閃活動再一發　99元上網吃到飽上網申辦享5GB免費流量

Switch手把「失控飄移」玩家集體怒告！內部文件曝光：任天堂將免費維修

為Pixel 4開發臉部辨識功能？Google以5美元買路人自拍照

iPhone 11型號曝光！搭台積電A13處理器　雙藍牙技術可配對兩組AirPods

建築工地現戰國古墓群　「數百方形坑洞」佈滿黃土地

積怨！新北勞工局女職員埋伏電梯口　拿刀追砍副局長

柯爾砲轟AD強迫球隊交易　認為要和詹皇、KD多學習

被媽媽罵「這麼笨，死了得了」　兒子心冷爬上33樓屋頂！

《天氣之子》再傳捷報！動畫電影罕見選入多倫多國際影展

挺「川」陷歧視風波　李維拉：美國總統與我有交情

看好注重ESG企業的中長期投資潛力　元大推台灣ESG永續ETF

6歲YouTuber月入近億！7分鐘影片點閱3億　全家靠她買下2.5億豪宅

酗酒男討錢被拒打死老母親　扁完倒頭就睡伴屍18小時被捕

叫名字都不理！　自戀柴聽到「這3個字」秒回眸笑：找我嗎？

絕美理髮師「中空爆乳」剪頭毛 養眼片瘋傳...本尊出面曝光價碼

3C家電熱門新聞

蘋果iPhone 11型號曝光..

Windows 10「開始功能..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

蘋果給老用戶的驚喜！　為舊產品..

關閉這些功能　iPhone超省..

Switch手把失控飄移　任天..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

新iPhone增加「長按觸控」..

三星Galaxy Fold摺疊..

5G來臨！91%網友傾向「百元..

統一發票沒中別急著丟　「發票怪..

Google新推出Galler..

App Store搜尋結果遭質..

Dropbox iOS新增「取..

更多熱門

相關新聞

Windows 10「開始功能表」新設計曝光

微軟日前不小心發布了僅限內部測試的Windows 10更新版本，導致未公開版本外流。這一個新版本看上去就像是一個常規測試版沒有什麼異樣，但仔細一看，發現居然有全新設計的「開始功能表」。

比爾蓋茲不解：為何Google、Uber要押注自駕車

微軟Q4營收獲利均優於預期

微軟「Word」安卓版安裝破10億次

Windows 7終止支援倒數6個月

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面