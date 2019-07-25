恐同、仇女訊息洩漏！波多黎各總督傳辭職　阿嬤坐輪椅抗議

▲民眾後製波多黎各總督羅賽洛的相片，以此表達不滿。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

CNN援引消息人士說法指出，經歷民眾1周以上的抗議後，波多黎各總督羅賽洛（Ricardo Rosselló）可能在當地時間24日提出辭呈。不過羅賽洛自身的政黨則表示，若羅賽洛真的犯下任何罪行，將會面臨彈劾程序。

根據報導，消息人士透露，羅賽洛預計24日宣布辭職；然而這個說法尚未得到證實。波多黎各執政的新進步黨（New Progressive Party）成員梅倫德斯（Jose Melendez）則表示，彈劾報告就在議會大廈內，「如果聊天內容有任何非法行為，一旦我們掌握到，我們將開始彈劾，除非總督提前辭職。」

波多黎各新聞調查中心先前公開羅賽洛與核心圈的對話內容，包括恐同、仇女的語言，甚至嘲笑颶風瑪莉亞的受害者。數千人來到首都聖胡安（San Juan）街頭，氣憤要求羅賽洛下台。

該國公共事務部長馬塞拉（Anthony Maceira）先前拒絕證實羅賽洛即將辭職的說法，重申總督23日的發言，「他正在反思並傾聽人的想法。」馬塞拉補充，羅賽洛沒有要下台，無論最後做出什麼決定，都會正式告知大眾，「現在有種狂熱，很多不正確的謠言在散播，甚至出自部分媒體。」

示威者已表明直到羅賽洛下台前都要留在街上，他們厭倦政府多年的腐敗，民眾陷入貧窮，背負沉重的債務，自2017年遭遇天災後，復原進度也相當緩慢。外界則猜測，如果羅賽洛辭職，可能會由法務部長瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）接任。

▲一名女子舉起波多黎各國旗抗議。（圖／路透）

羅賽洛21日表示，他仍會保住總督一職，但不會尋求2020連任，他同時也辭去新進步黨黨魁。事件引發譁然後，羅賽洛的幕僚長葉朗迪（Ricardo Llerandi）23日遞出辭呈。

群組聊天內容13日被揭露前，美國聯邦調查局（FBI）同周才以腐敗指控逮捕兩名羅賽洛政府前官員。教育部長克雷爾（Julia Keleher）、健康保險管理局執行董事馬雷羅（Angela Avila Marrero）都在被捕前先辭職。

洩漏的群組訊息成為導火線，不過許多示威者表示，這只是他們不滿領導層的其中一個原因。葛羅絲（Maristella Gross）22日在抗議場合說，「我對於偷竊的政府感到厭煩，我厭倦腐敗，厭倦缺乏廉正。」

本屆政府執政以前，領導層貪腐的情況早就在各區蔓延，許多波多黎各人民都還記得，羅賽洛的父親在1993年到2001年擔任總督期間醜聞纏身。

77歲的里維拉（Mariana Rivera）22日在豔陽下上街遊行，她分別有4名年輕的孫子與孫女，幫忙推著她的輪椅。她說，「我們替所有波多黎各人遊行，我們將替孩子們留下什麼？」