不聽勸離超近！黃石公園野牛發狂衝撞　9歲女童被拋飛空中

▲美洲野牛撞飛女童。（圖／翻攝自Twitter／@KrisAndersonTV）



記者張方瑀／綜合報導

美國黃石公園（Yellowstone National Park）除了以豐富的地熱資源聞名全球外，公園內還有非常多樣的野生動物，其中又以美洲野牛（Bison）最為常見，也被列為國家公園內最危險的動物之一。日前一名9歲女童跟著家人參加黃石公園的導覽團時，其中一頭野牛竟突然發怒，往他們狂奔，兩名成人幸運逃開，但落單的女童直接被牛撞上，直接被拋到空中。

Did you see this video? It almost looks fake..but it's real! A 9 year old girl was tossed in the air by this bison in Yellowstone National Park. Luckily she's ok. pic.twitter.com/Tzex8TDqZS — Kris Anderson (@KrisAndersonTV) July 24, 2019

從影片中可以看到，有一群人穿越樹林走過野牛面前，這時原本低頭吃草的野牛，似乎被突如其來的聲響嚇到，立刻發狂向前衝，有2名成年人幸運地逃開了，但在後方落單的9歲女童不幸被撞上，直接拋飛在空中，現場尖叫聲四起。所幸女童在緊急送醫後，目前暫無大礙，已經返家休養。

原來當時女童跟著家人參加老忠實噴泉區（Old Faithful）的導覽團，同行約有50名遊客，他們聚集在距離野牛1至3公尺的地方，巨大的聲響嚇到野牛才會引起攻擊。黃石國家公園官方指出，他們不斷告誡遊客，若遇到大型野生動物必須至少保持90公尺的距離，但顯然還是有很多人不聽勸告。

▲美洲野牛是北美最大哺乳類。（圖／達志影像／美聯社）



美洲野牛是北美體型最大的哺乳動物，一頭成年的美洲野牛可重達2200磅（約997公斤），奔跑速度可達每小時60公里，是美國國家公園內數量最多也最危險的野生動物。黃石公園發布聲明指出，如果在園內看見野牛、麋鹿、大角羊或郊狼等動物，請保持90公尺的距離，「有必要的話，請轉身繞路，因為這些野生動物的習性是無法預測的。」

▼黃石國家公園境內約有4527頭美洲野牛。（圖／達志影像／美聯社）

