不聽勸離超近！黃石公園野牛發狂衝撞　9歲女童被拋飛空中

▲美洲野牛撞飛女童。(圖/翻攝自Twitter/@KrisAndersonTV)



記者張方瑀/綜合報導

美國黃石公園(Yellowstone National Park)除了以豐富的地熱資源聞名全球外,公園內還有非常多樣的野生動物,其中又以美洲野牛(Bison)最為常見,也被列為國家公園內最危險的動物之一。日前一名9歲女童跟著家人參加黃石公園的導覽團時,其中一頭野牛竟突然發怒,往他們狂奔,兩名成人幸運逃開,但落單的女童直接被牛撞上,直接被拋到空中。

Did you see this video? It almost looks fake..but it's real! A 9 year old girl was tossed in the air by this bison in Yellowstone National Park. Luckily she's ok. pic.twitter.com/Tzex8TDqZS