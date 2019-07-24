陸餐飲收入2018年達到4.27萬億　有望2023成世界第一

▲大陸餐飲業發展迅速，圖為西安餃子宴。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者馬叔安／綜合報導

世界中餐業聯合會、社會科學文獻出版社等單位，日前在北京共同發佈了《餐飲產業藍皮書：中國餐飲產業發展報告（2019）》，文中指出，中國大陸的餐飲產業收入在2018年達到4.27萬億（以下稱兆）元，比1978年增長近780倍，有望在2023年超過美國，成為全球第一大餐飲市場。

根據《人民日報》海外版，《報告》顯示，從改革開放40年以來的發展歷程看，中國大陸餐飲業收入從1978年的54.8億元開始，1983年突破百億元，1994年突破千億元，2006年突破兆元，2011年超過2兆元，2015年超過3兆元，在2018年超過4兆元。

▲北京小吃爆肚。（圖／記者馬叔安攝）

《報告》指出，科技進步推動大陸餐飲管理創新和商業模式創新，其中包括自動化生產和控制技術的發展、訊息化水平和數位化能力提高、網際網路推動餐飲產業平台經濟和人工智慧的快速發展等4個方面。

《報告》顯示，中國40多年來積極吸引外資餐飲企業進入中國，外國烹飪大師來華推動了中西方餐飲技藝和文化的交流與學習，另一方面，中國餐飲業鼓勵中餐立足中華傳統文化「走出去」，隨著中國全球影響力不斷擴大，開放水平不斷提高，中餐也成為中西方文化交流的重要內容。