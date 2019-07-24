反送中、藍綠初選影響　北市民調：柯文哲滿意度半年掉8個百分點

▲柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府研考會24日公布108年6月民意調查，台北市長柯文哲的滿意度51%，不滿意度31%，與半年前相比，滿意度下滑8個百分點，不滿意度則上升5個百分點研考會表示，分析與執行民調時正值香港反送中事件以及藍綠兩黨初選有關。



根據研考會民調，有51%受訪者滿意柯文哲市長的施政表現，37%表示不滿意，12%表示沒意見或不知道；48%受訪者對市府各局處首長施政感到滿意，26%表示不滿意，另外26%表示沒意見或不知道。

▲北市公布柯文哲市政滿意度。（圖／北市研考會提供）



民調指出，各項施政包括「環保工作」、「治安」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」、「社會福利工作」等項目滿意度皆在50%以上；「公共工程建設」及「中小學教育」滿意度未達50%，分別為42%、40%。另外，針對台北市政府的服務態度滿意度為81%，行政效率則有69%，而台北市生活品質75%表示滿意。



研考會指出，就半年度施政滿意度調查而言，無論是團隊、各項政策，或是對市府的行政效率、服務態度，人民生活品質等問項，自2017年迄2019年大致維持穩定，在正負3%之內浮動，於市政滿意度大致持平。

研考會表示，差異最大的是市長的滿意度和不滿意度，自2017年迄2018年底的4次民意調查中，在58-63%之間，以及27-32%之間浮動。但2019年6月底滿意度，較2018年12月下降8個百分點，不滿意度則上升5個百分點，意味著市長、團隊與各政策滿意度脫鉤。

研考會認為，市長的滿意度下滑，但整體團隊和政策的滿意度維持穩定，就民意調查的執行時間而言，包括香港的反送中事件、民進黨和國民黨初選等外部事件，確實影響市長的滿意度和不滿意度。

此民調為108年6月家戶電話調查於108年6月24日至26日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1295人，833人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.72個百分點以內，調查方式以臺北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。