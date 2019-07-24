老爸讓女兒穿「戒尿布」上學　還拗：至少沒讓她裸奔！

▲穿着白色的「戒尿布」上課的布魯克林。（圖／翻攝自IG)

記者朱錦華／綜合報導

傳統上有所謂「男主外，女主內」， 許多家庭中的老爸並非時常照顧孩子。因此一旦「臨急抱孩子」時， 有時候難免會鬧笑話。

美國馬里蘭州男子布萊德․費德蘭德(Brad Friedlander)日前接到老婆指示，要送兩名女兒上學。然而當阿嬤來接小孫女放學時，卻驚訝發現這位「少根筋」老爸竟然讓女兒穿着「戒尿布」(potty-training pants，一種訓練幼兒上廁所的小褲褲)上學！

哭笑不得的妻子日前將「愚夫」的愚行分享到社群，引起媒體關注。

艾莉莎(Aliza Friedlander)本來是一名全職家庭主婦，最近為幫助家計，不得不早上外出兼差，但如此一來就無法整天看顧小孩，5歲的莉拉(Lila)和3歲的布魯克林(Brooklyn)，只好請老公幫忙早上照顧孩子，早上做早餐以及送女兒上學。但阿嬤安妮塔(Anita King)後來去接小孫女放學時，卻赫然發現布魯克林竟然是穿着白色的「戒尿布」跑出來！

艾莉莎很快就收到人在學校現場的女性友人傳來的照片。她震驚之蜍，馬上傳簡訊對老公興師問罪：「你讓女兒穿著內褲上學了！她成了學校裡的笑話。」

布萊德卻覺得自己很無辜。他辯稱：「是女兒目己挑的。」又說：「至少我沒有讓她裸奔！」 最終艾莉莎還是饒恕了丈夫。因為她覺得老公記得要女兒刷牙，已經算是很不錯了。