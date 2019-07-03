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零體罰！　法國正式通過「禁止打屁股法案」

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▲陳老師說，當時在跟孩童示範如何打屁股，裝作很快揮打孩童屁股時，熱熔膠條並沒有真的打到孩子，只是在做樣子。（圖／記者白珈陽攝）

「體罰」一直許多民族教育方式中的一個敏感和爭議性的議題。（示意圖／記者白珈陽攝）

國際中心／綜合報導

法國參議院周二(2日)正式通過「反常教育暴力法案」。該法案之前在國民議會已通過此案。

《巴黎人報》報導，這項俗稱為「禁止打屁股法」的法案在法國曾引發巨大爭議。表決通過的文本中明確寫著：「父母行使家長權力時，不得有任何影響孩子身心的暴力的行為」。 上述措辭被認為已超過了「禁止打孩子屁股」此一簡單規範，家長行使權力的方式對不對，可能見仁見智。

儘管文本中沒有對違規行為提出新的刑事處罰措施，但實際中已有法條和先例可循。 2018年11月30日，該法案在國民議會以51票對1票通過。而這次在參議院更獲得一致通過。從此，法國成為世界上第56個完全禁止體罰兒童的國家。瑞典早在1979年已就此立法，當時法國人認為「很可笑」，但此後眾多歐洲國家紛紛跟進立法，法國卻堅決抵制。

「體罰」一直是法國教育方式中的一個敏感和爭議性的議題。 根據「法國兒童基金會」資料，85%的法國父母會在教育孩子時使用「暴力」。2013年，法國一名父親因為在9歲兒子的屁股上打了一巴掌，被輕罪法庭判罰500歐元，判決結果造成全國民意分裂。

法國暢銷親子雜誌《父母》的作家赫南德茲表示，很多讀者認為有時必須向孩子展示權威，「打屁股」是法國傳統教育兒女方式的一部分，許多父母認為這是「讓孩子學會如何做人」的好方法。

《法國媽媽育兒經》一書作者德拉克曼表示，法國育兒方式比英國和美國更重視傳統和權威。在法國父母眼中，體罰是被允許的。她引用一項全法民意調查的數據指出，19%的法國父母承認「有時候」會打孩子屁股。46%承認「個別情況下」會打孩子屁股，2%則是「經常」打孩子屁股。

「反日常教育暴力法案」在國民議會及參議院進行討論時，都有法國極右派人士提出質疑和反對，認為這是干涉家庭生活。但負責平權事務、主推該項法案的法國國務秘書席亞帕力表示，禁止暴力教育在法國勢在必行，「沒有任何一種暴力教育是有意義的」。

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