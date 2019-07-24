她體驗「海娜紋身」！不到24小時...整隻手「起水泡又潰爛」

▲ 布魯克左手的海娜紋身在幾個小時後發癢、紅腫。（圖／翻攝自Brooke Crannaford臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

澳洲墨爾本26歲女子布魯克（Brooke Crannaford）前陣子到埃及遊玩時，一時興起體驗了當地的海娜紋身（Henna Tattoo），在手上留下了典雅花紋。沒想到才紋了不到幾個小時，布魯克的手就開始發癢、起水泡，甚至整個腐爛，令她痛苦不已。

據《每日郵報》報導，布魯克在埃及旅遊期間，來到位於尼羅河上阿斯旺市Aswan的一個村莊，她發現當地有專門替人進行海娜紋身的攤位，於是便花了5美元（約新台幣155元），讓一位婦女替她在左手背、左手腕繪製了華麗的圖案。

不過才紋了沒多久，布魯克便覺得自己的左手似乎有些不太對勁，她提到「紋完才幾個小時，我就開始覺得奇癢無比，經過一天後，情況便得越來越糟，我的手指開始慢慢失去知覺，紋身的部位腫起來、起水泡，甚至出現腐爛的情況。」

▲ 布魯克在左手紋了海娜紋身，幾個小時後卻起水泡，開始潰爛 。（圖／翻攝自Brooke Crannaford臉書）

布魯克趕緊去向醫生求助，經過診斷，原來她的手已經演變成三級「蜂窩性組織炎」，這是一種細菌性的皮膚感染，同時還有嚴重的化學第二或三度灼傷，如果沒有及時治療，很可能面臨截肢，甚至是失去生命。

「我真的很幸運，沒有因此失去我的手。」布魯克表示，在經過治療後，她花了一整個月的時間，手上的傷口才終於癒合，也才終於能健康的重返工作崗位。

▲ 布魯克休假去埃及遊玩，卻因為海娜紋身必須治療1個月才能重返工作崗位。（圖／翻攝自Brooke Crannaford臉書）

據悉，海娜紋身來自印度，是一種會在一段時間後消失的暫時性紋身，近年來深受觀光客喜愛。最一開始的傳統紋身顏色是紅棕色，從一種名為「海娜」的植物中所萃取出來的的染料，不過後來所流行海娜紋身顏色則是黑色，這是由紅棕色的海娜和染髮劑所使用的對苯二胺（p-Phenylenediamine，PPD）混合而成，這種有機化合物對皮膚有極大毒性，會導致化學灼傷、水泡，最嚴重甚至可能會因為過敏反應致死。

早在2017年，就有一位名叫麥迪森（Madison Gulliver）的小女孩，同樣在埃及旅遊時體驗了「海娜紋身」，結果一回家全身發癢、起了一整排水泡，遭受嚴重化學灼傷，必須穿著壓力繃帶 （ Compression bandages ）長達6個月。

▼ 小女孩麥迪森2017年去埃及時，也因為體驗海娜紋身，受到嚴重化學灼傷。（影片翻攝自YouTube／Good Morning Britain）