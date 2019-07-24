亞洲滑冰賽主辦權遭取消賽　教育部長：提申覆並嚴正抗議

▲亞洲國際花式滑冰經典賽台北站遭取消。（圖／翻攝中華民國滑冰協會官網）

記者崔至雲／台北報導

國際滑冰總會（ISU）日前無預警取消我國「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」主辦權，將賽事改交給香港協會負責，且地點改在大陸東莞進行。對此，教育部長潘文忠今（24日）表達嚴正抗議，並指出，這是政治干預體育，對我國非常不公平，目前體育署和滑冰協會將儘速提出申覆，且表達抗議。

亞洲國際花式滑冰經典賽台北站原先預計在10月30日至11月3日主辦的亞洲經典賽。中華民國滑冰協會23日卻在官網公告，國際滑冰總會（ISU）認定我國目前不適合辦理，因此取消，改由香港協會舉辦，地點則選在中國大陸東莞。

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▲潘文忠表示，教育部體育署將協助中華民國滑冰協會向國際滑冰聯盟申請申覆。（圖／記者屠惠剛攝）

全國教育局處長會議今天在雲林舉行，針對媒體詢問此事，潘文忠回應，體育署署長高俊雄已告訴他相關事情，體育署和滑冰協會也正在深入了解被突然取消的原因。但他指出，如果是政治因素干預體育，對我國之前的籌備相當不公平，體育署和滑冰協會將速提出申覆，體育不斷受到政治干擾，嚴重影響體育發展，也影響我國選手發展，我國一定要表達嚴正抗議的立場。

亞洲國際花式滑冰經典賽，是每年一度的洲際性花式滑冰比賽，原先預計今年10月30日至11月3日將在台北舉辦台北站，地點在台北小巨蛋副館冰上樂園，包括台北小巨蛋官網都已經公布相關資訊，沒想到卻傳出被取消。中華民國滑冰協會23日在官網公告，本會於2019年7月22日下午21時收到ISU國際滑冰總會來信決定取消。

台灣曾在2012年舉辦亞錦賽，並在2011年、2014年、2016年以及2018年在台北小巨蛋舉辦過四大洲花式滑冰錦標賽。這次突然傳出被取消賽事，也引發許多相關人士的討論。

