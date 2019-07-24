兄妹以「上帝之名」逃稅　法官神回：分屬不同領域

▲逃稅的兄妹是天主教徒，認為繳稅是「違背上帝的意願」。（示意圖／pixabay）

記者吳宛霖／綜合報導

澳洲一對兄妹認為繳稅「違反神的旨意」，從2011年開始便拒絕繳納所得稅。妹妹Fanny Alida Beerepoot在法庭上說，「我們都是屬於神，所以我們沒有擁有任何東西。」法院判決結果17日出爐，他們需向澳洲稅務局支付200萬澳元（約台幣4400萬元）。

這對兄妹因在2017年欠政府93萬澳元（約台幣2000萬元）所得稅及其他罰款，17日被帶至塔斯馬尼亞（Tasmania）高等法院。檢察官表示，他們已收過2次檢方的通知，但仍沒有提交納稅申報單。兄妹對此表示，萬能上帝的法律在澳洲是至高無上的，自己並不欠這個國家。

▲法院判決兄妹需向澳洲稅務局支付超過200萬澳元。（圖／翻攝自維基百科）

Fanny在法庭上說，「我們依賴上帝給予的祝福為生，因此我們侍奉祂，而不是像稅務局這樣的外在實體。」對於向稅務局繳稅，她表示，「將對上帝的忠誠轉移到澳洲意味著反抗上帝，我們所受的詛咒會變得更加嚴重。」

哥哥Rembertus Cornelis Beerepoot表示，自己和妹妹在2011前都有繳稅，但隨著「精神連結加深」，意識到繳稅是「違背上帝的意願」。他認為，澳洲是上帝的管轄範圍，所以遵守人類的法律會導致上帝發怒，將導致人們不孕和乾旱。

副法官Stephen Holt表示，自己相信兄妹不繳稅是受到宗教信仰的影響，而不是惡意逃稅，「從我的觀點看來，聖經明確地說明人類的事物和上帝的事物是分屬不同的領域。」因此兄妹不繳稅的行為依然違法。