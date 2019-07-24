渣狼柔道教練！誘吞國三生「手機藏多照」　5劈女友…健壯體格曝光

圖、文／鏡週刊

出身彰化柔道世家的一名卓姓教練因誘姦國三女學生A少女，今年4月被彰化縣警局移送法辦。本刊接獲投訴，該教練不只誘姦一人，還有另一名B少女也跟他維持4年的不正當關係，更令人震驚的是，2年前同學偷偷解鎖B少女手機，取得她與教練做愛自拍的淫照，卻因為家長不願提告、加上校方未通報，而讓狼教練逃過一劫。

▲2年前，卓姓教練與就讀國中的B少女性愛照外流，警方證實學校並未通報。（圖／鏡週刊提供，下同）

彰化縣警局證實，出身當地柔道世家的卓姓校練，涉嫌姦淫A少女，已經於今年4月7日，被警方依「妨害性自主」罪嫌移送法辦，但因為彰化當地盛傳，這名卓姓教練染指的女學生不只一個，甚至還有性愛照外流，彰化縣警局長方仰寧獲報後，已在7月12日下令擴大偵辦。

掌握教練誘姦女學生關鍵證物的趙先生（化名）告訴本刊，因為兒子也曾在教練家族經營的道館學柔道，因此他與其他學生、家長都熟。趙先生說，本來他也不曉得教練會做出這等令人髮指的行為，是教練被移送法辦後，向一名友人借50萬元欲與A少女家長和解，經友人轉述，才知道內情。

▲卓姓教練率隊參加全中運，戰績極差。圖非當事人。

許多在道館學習柔道的孩子，都跟趙先生很熟，稱他「趙把拔」，在他的勸說下，孩子們揭露了驚人的祕密！原來今年高中畢業的「學姐」B少女，高一時與教練拍了數10張性愛照片，有正面、背面裸照、有抱在一起的，也有口交的猥褻畫面，因B少女與幾位同學平常住在道館裡，同學懷疑她與教練有染，在好奇心驅使下，半夜解開她的手機，取得淫照。

照片很快就在B少女就讀的高中流傳，趙先生心疼這名少女，因為他跟少女的父親也認識，於是約少女出來，單刀直入詢問她是否與教練發生過性關係？少女先說：「我們有在一起。」趙先生繼續逼問，B少女才坦承，第一次與教練發生性關係是國三那年，最後一次是今年「全國中學運動會」比賽後，因其他住在道館的學生都回家去了，教練一時「性」起，直接在道館跟她做了一次。

▲卓姓教練（右）不僅誘姦未成年女學生，還有5名成年女友。圖非當事人。（圖／鏡週刊提供）

至於B少女的家長為何不願追究？趙先生告訴本刊，B少女的父母離婚，監護權歸父親，淫照事件發生前，少女的祖父過世，父親要她回家奔喪，但她在教練唆使下，竟以比賽為由拒絕回家，父親氣得放棄監護權，但B少女的母親並不住在彰化，少女根本沒人管，於是順理成章住進道館。

可惡的是，狼教練對外宣稱B少女遭家暴、父親經濟不好，他才收留少女，說得好像很有同情心。但趙先生告訴本刊，B少女的父親有好幾棟房子，生意做得不錯，也很疼愛女兒，是教練一直教唆少女反抗父親，父親自認無力管教，才把監護權讓給前妻，希望女兒會聽得下去媽媽的話，可是少女的母親不在彰化，這讓教練有藉口可以把她留在道館住，多了不少逞淫慾的機會。

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