10歲女孩彈跳床樂園「一跳插進邊框」　右腿骨折打3顆鋼釘！

記者劉亭／綜合報導

山東濟南10歲女童嫣楚（化名）13日跟媽媽一起到一間彈跳床樂園，在九宮格跳跳床區域才玩10分鐘就發生了意外，送醫檢查後發現右腿骨折，植入了3顆鋼釘。

根據「江蘇新聞」報導，嫣楚19日受訪時表示，她是從右邊的彈跳床跳到左邊的彈跳床時，右腿鑽到了彈跳床與邊緣框架中間，當時感覺右腿很痛，工作人員約3分鐘後才趕過來。

▲嫣楚玩跳跳床時不慎受傷，右大腿骨折。（圖／翻攝自江蘇新聞，下同）

嫣楚的媽媽表示，工作人員經過她再三催促下撥打了120求救，然後2名工作人員與他們母女倆來到附近的醫院治療。經檢查，嫣楚右腿脛骨骨折，15日接受手術治療，她的右腿被植入了3顆鋼釘，目前仍在醫院住院治療。

出事的彈跳床樂園入口處設有「溫馨提示」和「安全守則」，規定了進入場館人員的年齡、體重，並提醒不要連續跳躍兩個彈跳床、不要兩人同時在同一個彈跳床上跳躍、禁止踩踏碰撞等。

記者到現場發現，有數十名孩子在彈跳床上玩耍。彈跳床邊框處翹起一角，露出彈簧，不小心可能就會受傷。市場監督管理局表示，18日接到投訴後已到現場調查，如果發現設備存在安全隱患，會讓彈力公園進行停業整頓，直到整改合格以後才能恢復正常營業。