　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

深夜冒雨送晚餐「驚見丈夫替女同事撐傘」！她崩潰持刀爬上陸橋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

咬男友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲一名人妻深夜冒雨替丈夫送晚餐，卻撞見丈夫與女同事撐一把傘。（圖／記者李佳蓉攝）

大陸中心／柯振中報導

有了另一半之後，是否該避嫌？浙江杭州一名人妻日前冒雨替丈夫送晚餐，卻在公司門口看見丈夫替女同事撐傘，且兩人情狀親密，一氣之下竟持刀爬上陸橋的護欄，威脅丈夫「要自殺」。網友看完反應卻相當兩極，有人認為，「這種女人太危險了」；也有人表示，「我覺得男人的做法就是不對」。

浙江杭州一名年輕人妻日前替上夜班的丈夫送晚餐，卻看見丈夫在公司門口替女同事撐傘，且兩人情狀親密，當場崩潰，回家拿刀再返回丈夫公司，抵著自己的脖子，揚言「要自殺」。

丈夫看到後被嚇得不輕，立刻報警求助。警方到場後，不斷安撫女子，希望能夠平復女子激動的情緒，豈料這名人妻卻緩緩移動到附近的橋上，爬過護欄，作勢要跳下。

警方與女子在橋邊對峙了一陣子，趁隙上前將女子手中的刀奪走，並將女子從橋邊強行抱下。女子被警方救下後，立刻昏了過去，所幸送醫後並無大礙。

▼這名人妻情緒崩潰，一度要從橋上跳下。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼送晚餐鬧自殺。（圖／翻攝自《梨視頻》）

女子丈夫表示，與他一同撐傘的是辦公室的女孩，因為當天忘記帶傘，外面又下著大雨，於是向他請求「用一下傘」，「我就說用吧，就從辦公室送到了門衛門口。」不料這個舉動卻被妻子撞見，才會引發一連串的鬧劇。

女子丈夫說明，兩人平時感情不錯，只是妻子管得比較嚴，無法忍受任何女性靠近自己。

網友看完後紛紛回應，「這女的精神有問題」、「這種女人太危險了」、「這女的是全職太太吧，趕緊出去找個事情做就不會這麼閒了」、「這太嚇人了吧」、「為什麼要對一個人那麼好，好得忘記了自己」。

不過，也有人認為，男子既然已婚，就要懂得避嫌，「管得嚴還給人家撐傘，管的不嚴不就完了」、「可以把傘接給女同事，但是不能跟女同事同撐一把傘」、「我不懂的是，為什麼要自殺？你又沒做錯」、「光撐傘沒問題啊，關鍵兩個人卿卿我我啊」。

►►►影片請點此。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
即／士林劍潭公園暗夜惡火　屋內1女無生命跡象
高雄水災韓國瑜被罵翻！　鼓山高中校長說話了「扭曲公務員努力」

關鍵字：愛心晚餐,夫妻關係,夫妻和睦,夫妻失和,男女關係,渣男

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

影／大眼正妹「國旗比基尼」登玉山！深溝、川字肌全露…「我不是什麼粉啊」

「氣象局學姊」激似桂綸鎂！氣質爆棚...網看一眼秒被電翻　超驚人學霸背景曝光

住高雄飯店被敲門30mins「明明沒人」　短髮妹一看監視器...倒數5秒背脊麻

影／家沒冷氣！他睡床爆汗熱醒...打造「木椅陣」涼翻　網一看驚喊：會出大事

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

深夜冒雨送晚餐「驚見丈夫替女同事撐傘」！她崩潰持刀爬上陸橋

荃灣「武器庫」被逮男子身分曝光　香港民族陣綫：是組織成員

食品菸酒消費花最多！上海2019上半年「每人平均消費達10萬」

雨彈炸完高屏「突襲福建」　上午晴下午預警：強降水60mm以上

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

深夜冒雨送晚餐「驚見丈夫替女同事撐傘」！她崩潰持刀爬上陸橋

荃灣「武器庫」被逮男子身分曝光　香港民族陣綫：是組織成員

食品菸酒消費花最多！上海2019上半年「每人平均消費達10萬」

雨彈炸完高屏「突襲福建」　上午晴下午預警：強降水60mm以上

華聞快遞／上半年天津生產總值同比增4.6%　居民人均可支配收入增7.0%

Po文怒斥「機艙拿行李」沒男人幫忙！女主播劉欣遭批「道德綁架」...微博急刪文

結婚5個月感情甜蜜！她生下寶寶...7天後「一刀捅死丈夫」

雲南土石流傳102人受困隧道　官兵揹娃涉水全數救出

拚場「反送中」　港「白衣人」發起「反暴力、撐警隊」遊行

香港特首及多名官員「個資被PO上網」！　李慧琼怒批：將追究到底

靠殺氣防蚊！科學證實：蚊子最怕「OOOO的人」　受虐網友們說話了

快訊／士林劍潭公園驚傳暗夜惡火　屋內1女無生命跡象

一個人旅行也能住很好！盤點6間日本超有質感的膠囊旅館

兩岸小天使科技交流！體驗「防火、踢球機器車」雙方互讚：真的好厲害

雷／《噬罪者》結局大反轉　她成「殺人兇手」OO慘死！

瓊斯盃／菲傭兵軍團震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

瓊斯盃／遭菲傭兵軍團震撼教育　陳盈駿：忘了它，備戰台韓大戰

龍洞跳水！下一位落水…竟離奇撞他頭「瞬間吃水腦震盪」

瓊斯盃／不管比分上場就砍　李啟瑋射下本屆新高

遊蕩犬隻2萬多隻數量多　台南動保處推五項積極作為

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

大陸熱門新聞

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心..

15歲女失蹤9天　母看監視器崩..

20歲女打110叫外賣　接線警..

結婚5個月感情甜蜜！她產後7天..

送晚餐見丈夫替女同事撐傘　她崩..

被貓咬！他信偏方「吞7隻最毒甲..

即／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天..

一家7口被綑綁　怪手拆除他們的..

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

老婆急哄1歲兒！酒醉父氣哭從5..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

男網咖打Game「全身僵直暴斃..

劉欣遭批道德綁架　微博急刪文

蚊子叮一包！21歲正妹呼吸衰竭..

更多熱門

相關新聞

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

台南市一名狗飼主在18日凌晨在台南中華路上騎車時，將飼養的狗綁在機車後方，讓狗只能跟在後頭跑，導致狗狗四肢破皮流血。路人看見後，立刻責罵飼主，並將狗狗送醫搶救，但狗狗仍搶救無效過世。有民眾指出，目前虐待狗狗的飼主在東門派出所，正準備做筆錄。網友得知後，立刻回應「馬上到派出所」。

夫妻失和原因 一個動作改善

人妻玩交友軟體被騙　丈夫一句話讓她淚崩

3點辨別甘蔗男

渣男十大經典台詞　基警：網路交友陷阱多

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／任達華被捅刀爆血！

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

任達華傳訊求救：找人幫幫我！

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面