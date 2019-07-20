深夜冒雨送晚餐「驚見丈夫替女同事撐傘」！她崩潰持刀爬上陸橋

▲一名人妻深夜冒雨替丈夫送晚餐，卻撞見丈夫與女同事撐一把傘。（圖／記者李佳蓉攝）



大陸中心／柯振中報導

有了另一半之後，是否該避嫌？浙江杭州一名人妻日前冒雨替丈夫送晚餐，卻在公司門口看見丈夫替女同事撐傘，且兩人情狀親密，一氣之下竟持刀爬上陸橋的護欄，威脅丈夫「要自殺」。網友看完反應卻相當兩極，有人認為，「這種女人太危險了」；也有人表示，「我覺得男人的做法就是不對」。

浙江杭州一名年輕人妻日前替上夜班的丈夫送晚餐，卻看見丈夫在公司門口替女同事撐傘，且兩人情狀親密，當場崩潰，回家拿刀再返回丈夫公司，抵著自己的脖子，揚言「要自殺」。

丈夫看到後被嚇得不輕，立刻報警求助。警方到場後，不斷安撫女子，希望能夠平復女子激動的情緒，豈料這名人妻卻緩緩移動到附近的橋上，爬過護欄，作勢要跳下。

警方與女子在橋邊對峙了一陣子，趁隙上前將女子手中的刀奪走，並將女子從橋邊強行抱下。女子被警方救下後，立刻昏了過去，所幸送醫後並無大礙。

▼這名人妻情緒崩潰，一度要從橋上跳下。（圖／翻攝自《梨視頻》）



女子丈夫表示，與他一同撐傘的是辦公室的女孩，因為當天忘記帶傘，外面又下著大雨，於是向他請求「用一下傘」，「我就說用吧，就從辦公室送到了門衛門口。」不料這個舉動卻被妻子撞見，才會引發一連串的鬧劇。

女子丈夫說明，兩人平時感情不錯，只是妻子管得比較嚴，無法忍受任何女性靠近自己。

網友看完後紛紛回應，「這女的精神有問題」、「這種女人太危險了」、「這女的是全職太太吧，趕緊出去找個事情做就不會這麼閒了」、「這太嚇人了吧」、「為什麼要對一個人那麼好，好得忘記了自己」。

不過，也有人認為，男子既然已婚，就要懂得避嫌，「管得嚴還給人家撐傘，管的不嚴不就完了」、「可以把傘接給女同事，但是不能跟女同事同撐一把傘」、「我不懂的是，為什麼要自殺？你又沒做錯」、「光撐傘沒問題啊，關鍵兩個人卿卿我我啊」。

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