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深夜找友人刁車拋錨「發不動」　金山警神救援「接電」解危

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▲ 深夜找友人刁車拋錨「發不動」 金山警神救援「接電」解危。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 深夜找友人刁車拋錨「發不動」，金山警神救援「接電」解危。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山交通分隊長楊朝廷、員警張瑋哲擔服轄區巡邏勤務時，19日深夜行經台二線，發現民眾向警方求援表示，車子沒電發不動。警方隨即在巡邏車行李箱，取出接電線協助，不到5分鐘，車子順利發動引擎成功救援，讓民眾平安順利返家。

金山交通分隊長楊朝廷、員警張瑋哲開警車在轄區內巡邏，19日深夜10時許，行經過台二線36.5公里處，發現民眾站在道路旁，著急揮手向警方求援，並下車詢問發生何事。

民眾表示，她從台北到金山找朋友，卻要返家時，上車發動汽車時，沒反應，直說，「車子不知怎麼了，怎麼會發不動了」。因深夜時分，臨時找不到修車廠師傅幫忙，在束手無策情況下，才會站在路旁等待救援。

警方立即開啟巡邏車警示燈示警，避免後方車輛撞上，另一方面從巡邏車上取出接電線，協助民眾汽車發動，讓她能順利返家，離開前，警方還貼心建議，請民眾隔天前往車廠檢查車輛，以確保行車安全。

民眾對於警方適時提供協助，發揮主動關懷、為民服務的精神，感到非常地窩心，並表示讚許與肯定，駕車離開時，頻向警方點頭致謝。

金山警分局長陳永昌表示，警察除維護社會治安、交通外，更應擔起主動關懷與協助民眾，即便看似是小事，卻是市民們的大事，民眾當有發生緊急事態或困難時，警方會盡其所能給予關懷與協助，讓民眾都能感受到警察的用心。

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關鍵字：新北,金山,沒電,故障

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