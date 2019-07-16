9年2次試管終於成功！兒子出生10個月竟患「惡性腫瘤」　夫妻一聽淚崩

▲劉女看著兒子每天受盡折磨，內心十分不捨。（圖／翻攝《澎湃新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

吉林省吉林市一名32歲的劉姓女子在2017年10月終於生下一個兒子。這9年來，為了完成與丈夫的心願，她做2次試管手術，打了無數次的針，終於有了好消息，順利產下一子。原本以為苦難過了，沒想到10個月之後，兒子開始出現異狀，被檢查出患有惡性腫瘤，讓這對夫妻倆忍不住崩潰。

據《澎湃新聞》報導，劉女與丈夫自2008年結婚以來，一直無法順利懷孕，在這段過程中，打了無數次的激素和肚皮針都遲遲沒有結果，直到做了第2次試管手術才成功受孕。劉女的丈夫表示，當時看到兒子的第一眼時，眼淚就不聽使喚地地掉了下來，那一刻覺得一切都值得了。

為了給兒子一個好的成長環境，夫妻倆比從前更加努力地工作。不過，就在2018年8月時，劉女發現1歲兒子突然肚子發脹，而且還高燒不退，便趕緊將他帶至醫院檢查，但吃了好幾天的藥仍然沒有好轉。直到事後，轉到吉林市兒童醫院看診時，醫生才發現，這孩子患有「神經母細胞瘤」，需要進行手術及長期化療。

▲夫妻倆正在餵兒子吃藥。

聽到這個消息，劉女和丈夫的世界瞬間崩塌，心疼兒子才18個月大就要天天待在病房裡，甚至還要不停吃藥、打針。除此之外，這對夫妻倆原本是在工地做建築零工賺錢，而如今他們為了照顧孩子辭去了工作，頓時失去經濟來源，不過，要治好孩子的病，必須花上50幾萬元（台幣約225.7萬），這筆昂貴的醫藥費也讓倆人陷入困境。

據悉，過去這對夫妻為了懷上孩子，花掉了6萬元（台幣約27萬元）做試管手術，現在又因孩子生病，把家裡值錢的都賣了，甚至還向親戚朋友借了15萬元（台幣約67.7萬元）。劉女的丈夫說，「現在只要有錢能給孩子治好病，讓我做什麼都行！」

▲劉女和丈夫每天有一餐沒一餐，只能用簡單的食物充飢。

除了陪伴兒子治療之外，劉女的丈夫提到，家裡還有兩個老人要照顧，而且爸爸也患有腦血栓，平時走路也十分困難。這段日子，夫妻倆為了省錢，每天只吃饅頭鹹菜、喝白開水，直到今年5月，兒子的病終於有所好轉。

醫生向夫妻倆表示，孩子以後還要做很多次長時間的化療，並且打一年的白介針才能治癒，估計後續費用大概還要20萬元（台幣約90.2萬元）左右。劉女也說，「雖然現在已經向所有親戚朋友借遍了，可能拿不出來錢，但好不容易才得到一個孩子，無論如何我都不能放棄。」