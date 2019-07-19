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直播電商新銷售模式　迎接「隨看即買」時代

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▲直播電商新銷售模式　迎接「隨看即買」時代。（圖／ishowlife提供）

▲直播電商平台創造「隨看即買」時代。（圖／ishowlife提供）

記者姚惠茹／台北報導

直播電商正夯，由迦映行創規劃的《ishowlife愛秀生活誰來午餐》就在每日中午的用餐時間，以短短30分鐘介紹不同運動健身的主題內容，讓上班族用各種行動裝置收看，不僅可以在獲得新知的同時，還能做到「隨看即買」的新銷售趨勢。

台灣的直播市場規模從2014年的5億元，迅速擴展到2018年的120億元以上，整體產值已經近乎每年電視廣告預算約250億元的一半，迦映行創顧問工作室持續看好直播趨勢，顛覆過往單純語音、文字的互動，新增「隨看即買」的模式，要讓直播的效益發揮到極致。

▲直播電商新銷售模式　迎接「隨看即買」時代。（圖／ishowlife提供）

▲直播節目《ishowlife愛秀生活誰來午餐》。（圖／ishowlife提供）

以《ishowlife愛秀生活誰來午餐》為例，直播主特別向國手郭婞淳的學弟請教舉重訓練，透過教練細心指導直播主的初階動作，具體呈現抓舉的預備姿勢，像是膝蓋向下蹲、屁股抬起，並在舉起長桿時，提醒要將胸挺起來，扎實的教學動作讓觀眾可以邊看邊學。

教練也在指導直播主進行纜繩節屈伸器材的訓練時，具體說明可以訓練到哪些部位，像是三頭肌等等，還有著重強化背部肌肉的滑輪下拉器材，透過教練在直播中的說明，讓觀眾了解不僅年輕人需要健身，其實年長者更加要訓練，來避免肌少症的情況出現。

這樣的模式已經變成趨勢，搭配「隨看即買」的直播電商平台，不僅讓觀眾在看直播時，可以學習正確運動姿勢、吸取健康新知，同時說明相關產品的使用方法，提供廠商置入行銷的新選擇，突破過去直播打賞的模式，創造新的直播電商銷售時代。

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關鍵字：直播電商,ishowlife

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