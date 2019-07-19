快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

▲水淹到大腿！氣象局晚間持續發布，南高屏「大雷雨警戒」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局19日晚間6時40分針對台南市、高雄市、屏東縣等地區，發布大雷雨警示，持續時間將至「晚間7時45分」為止。

中央氣象局表示，屏東縣、南投縣、高雄市、臺南市及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；其他地區亦有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

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大雷雨即時訊息示警區域：

臺南市：東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區

高雄市：林園區、大寮區、大樹區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉

▲南臺灣的累積雨量已經呈獻一片紫色。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，民眾降雨期間請盡量待在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

▼氣象局持續發出大雷雨示警。（圖／地方中心翻攝、氣象局）