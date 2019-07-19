　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市午後大雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲水淹到大腿！氣象局晚間持續發布，南高屏「大雷雨警戒」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中央氣象局19日晚間6時40分針對台南市、高雄市、屏東縣等地區，發布大雷雨警示，持續時間將至「晚間7時45分」為止。

中央氣象局表示，屏東縣、南投縣、高雄市、臺南市及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；其他地區亦有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

請繼續往下閱讀...

大雷雨即時訊息示警區域：

臺南市：東山區、六甲區、官田區、大內區、新化區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區

高雄市：林園區、大寮區、大樹區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉

▲▼南臺灣累積雨量紫一片。（圖／中央氣象局）

▲南臺灣的累積雨量已經呈獻一片紫色。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，民眾降雨期間請盡量待在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

▼氣象局持續發出大雷雨示警。（圖／地方中心翻攝、氣象局）

▲▼高雄水淹到大腿，氣象局持續發出大雷雨即時訊息。（圖／地方中心翻攝、氣象局）

ET快訊
高雄淹大水！竟排定20日台中感恩之旅　「網罵翻」韓國瑜急喊卡
即／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天」　震碎民居玻璃「傷亡不明」
大戰2男「轉大人」！3國小女狂言：又不是第一次　警當場傻眼

關鍵字：雷雨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道散落物最快8月開始收費！　30分鐘↑加收3000處理費

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

影／高雄爆雨「公車內部一片泥水」　乘客厭世「雙腳懸空」努力撐

倒數10天！1500本書搭成「立體書橋」　誠品藝術計劃登國際媒體

部落即校園　輔大推動地方創生復興區成立「霞雲研究所」

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

韓粉直播「這樣有淹嗎」站在一片黃流：這是積水不是淹水

高雄狂雨伴雷擊！　林園電線桿冒火花…大寮電線被雷擊停電

你可以搭訕我！　2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

國道散落物最快8月開始收費！　30分鐘↑加收3000處理費

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

影／高雄爆雨「公車內部一片泥水」　乘客厭世「雙腳懸空」努力撐

倒數10天！1500本書搭成「立體書橋」　誠品藝術計劃登國際媒體

部落即校園　輔大推動地方創生復興區成立「霞雲研究所」

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

韓粉直播「這樣有淹嗎」站在一片黃流：這是積水不是淹水

高雄狂雨伴雷擊！　林園電線桿冒火花…大寮電線被雷擊停電

你可以搭訕我！　2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

印尼公開賽／奧原希望8強止步　戴資穎保球后決賽將碰山口茜

快訊／雅典發生規模5.3地震！搖晃超過15秒　隨後至少7次餘震

瓊斯盃／南韓歸化羅健兒多棒？　崔俊龍：不用回答的好

河南氣化廠爆炸「3公里玻璃震碎」　多人滿臉鮮血　已有2人失聯

12強投球限定20秒 導入重播輔助判決

天天打10小時麻將…大媽摸到一半「不能動」　脊髓變形半身癱瘓

不斷更新／葉家淇飆K化解危機　6上桃猿5：3富邦

中職／拿到生涯首次救援成功　陳明軒學會平靜投球

馬英九稱「軍機飛來飛去影響生育」　總統府傻眼：奇怪荒謬的理論

鋼琴師和D大調情人　演奏區抬高顯鋼琴雅韻的神聖性

生活熱門新聞

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

雨彈狂炸！高雄道路淹成黃河　居..

在家顧孩0收入！老公「妳電費付..

她離婚一周見「2條紅線」哭了　..

日本名店來台倒光？他揭台人劣根..

韓粉直播畫面都黃流：是積水不是..

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

高雄路面人孔蓋「狂噴泥泉」　

LINE主題用3天　他曝永久免..

麵包車大哥「收攤喊一句」暖翻　..

更多熱門

相關新聞

南台大雨3天！今年恐4個颱風侵台

西南風持續影響，中央氣象局8日晚間9時許針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，9日南部地區、午後中部以北山區將有局部大雨發生，出現短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，台東、大台北則已經連續3天出現36度以上高溫，預計未來3天台灣位在西南風環境內，水氣增多，大氣環境有利對流發展，除南部持續局部大雨，中部雷雨區域也會擴大，從山區到平地。

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

一圖看懂鋒面雨區　週二晨低溫20度

戰備道起降　備妥3方案因應雷雨

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

地方辣媽開門整顆透出來！老實工程師「火熱眼神猛盯」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

雨像是用灌的高雄多處水流成河

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面