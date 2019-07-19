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中華電「青春無敵」活動來了　20日台北信義威秀登場

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▲中華電信為學生族群推出「青春無敵學生方案」。（圖／中華電信提供）

▲中華電信除了推出「青春無敵學生方案」外，7/20也將在台北信義威秀舉辦活動。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

先前中華電信為了迎接畢業季與暑假的到來，推出了「青春無敵學生方案」加碼方案，以優惠的資費搭配熱銷款手機、KKBOX與國際漫遊優惠，廣受年輕學生族群熱烈迴響。為感謝學生支持，中華電信明（20）日下午3點將在台北信義威秀門市舉辦「青春無敵 夢想起飛」活動，現場將準備冰棒、電影票及Samsung、ASUS品牌的精美小禮，贈送給前來熱情參與活動的同學。

此外，也開放民眾於活動現場，只要填寫線上問卷，就可抽超商禮券100元，北中南三場活動結束後，還有機會獲得SWITCH遊戲機一台(價值近萬元)。

中華電強調，該公司重視客戶使用感受，今年第一季已全面優化全台大專院校共161所行動通訊品質，持續新增1800、2600頻段基地台，提升室內涵蓋與收訊品質，運用高速基地台6CC/5CA技術，提升尖峰時刻客戶下載速率，讓學生不論在校園內外、大學商圈，追劇、直播、打手遊都能超順暢。

為持續寵愛學生，凡108年6月12日至9月1日止，完成申辦青春無敵學生購機方案的客戶，就有機會抽中最受學生青睞的「AirPods搭配無線充電盒一組」，限量9名(贈禮總價近6萬元)，每門行動門號享一次抽獎機會。

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關鍵字：中華電信,青春無敵學生方案

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