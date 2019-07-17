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「一個讚一塊錢」給老婆生日紅包　他2小時噴3.5萬：明年不敢了

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▲網友喊「一讚一元」給老婆生日紅包，結果大失血。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友喊「一讚一元」給老婆生日紅包，結果大失血。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

南投一名洪姓網友在老婆生日剩下最後1小時到「爆廢公社」發文，要由網友的按讚數決定「生日紅包」的數字，一個讚一塊錢，限時2個小時。沒想到社團內的潛水網友全都浮出來按讚，到截止時間共給了3.5萬個讚，原PO也信守承諾大方給出3萬5的紅包，直說「明年不敢了！私房錢全給了！」

洪姓網友15日在臉書社團「爆廢公社」發文，「今天是我老婆生日，我答應她發爆廢公社紅包，1個讚1塊錢！凌晨1點結算！剩大概兩小時，笑屎！哇哈哈今年超省！」原以為深夜上網的人少且大多是潛水網友，加上有限時，應該不至於太「失血」，沒想到凌晨1點一看，按讚數居然累積到3.5萬，嚇得他差點昏倒！

▲發文截至目前已累積3.7萬個讚。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲發文截至目前已累積3.7萬個讚。（圖／翻攝自爆廢公社）

洪姓網友表示，不知道這麼多網友是從哪裡冒出來，看到數字一時還說不出話來，但也只能「願賭服輸」，無奈把存了許久的私房錢拿出來，並在紅包袋上寫下「老婆，記得對自己好一點，不用謝我，謝網友吧！生日快樂！」

洪姓網友的老婆拿到紅包後，也開心拍下照片PO網，謝謝網友替她要到這麼多的生日禮金，逗趣的互動吸引2.5萬網友按讚朝聖。

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