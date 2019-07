3000年木乃伊「捲髮超持久」　專家揭密：開心果油「護髮」

▲木乃伊頭髮上塗有特殊香膏。(圖/翻攝自推特/@RushReads)

國際中心/綜合報導

古埃及文明的醫療技術一直是科學家和考古學家非常好奇的,尤其是至今依然保存完好的木乃伊,更讓人想要不斷探究它的秘密。近日有科學家發現3000多年前的木乃伊之所以可以維持捲髮,主要是因為古埃及人在頭髮上塗了一種特殊的香膏來保護頭髮。

據《每日郵報》報導,當木乃伊出土時,研究人員常常對於這些保存超過3千年的木乃伊,仍具有精緻捲髮感到驚訝,因此位在莫斯科的Kurchatov研究便對木乃伊的頭髮進行研究。這份研究報告近日在《Journal of Analytical Chemistry》上發表,研究人員從3000年前古埃及貴族的木乃伊頭髮,找到了讓髮質保存良好的秘密。

Scientists find hair of Ancient Egyptian noblewomen perfectly preserved after 3,000 years: The hair of mummies was analysed by scientists from the Kurchatov institute in Moscow to discover how it was so well preserved. https://t.co/OPQGK6MiOH pic.twitter.com/durSRmc9pf