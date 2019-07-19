蚊子叮一包「躺病床1年」！　21歲正妹3天後「呼吸衰竭」...年花300萬治病

▲王女被蚊子叮後竟生了重病，躺在病床上已一年。（圖／翻攝自齊魯晚報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名21歲王姓女子去年回到山東老家過暑假，沒想到突然發了高燒，隔天竟吞咽困難，到了第3天呼吸衰竭才被送進醫院的加護病房。這一年來，她每天躺在病床上，只能吃流質食物，還為了治病花了300多萬（台幣約315萬），負債累累，直到近日，終於有好轉的跡象。

綜合陸媒報導，王女在去年7月讀完大一的那個暑假回到山東，卻在8月份時突然高燒不退，當時先在村子裡打了針，再到大醫院求助，被診斷為中樞神經系統感染、病毒性腦炎。隨後，她又到濟南一家醫院檢查，確診患上由蚊蟲傳播的「流行性乙型腦炎」，前前後後已歷經了半個多月。

事後，王女就一直住在加護病房裡，時不時都要靠著呼吸器來延續生命，除了呼吸困難，連吞嚥功能都受到影響，只能吃流食，靠胃管將打成糊狀的食物送到胃裡。據悉，她若不用呼吸器的話，一天要花掉1800元左右（台幣約8100元），用了呼吸器加上各種治療，則要花費超過3000元（台幣約1.3萬元）。

▲王女被診斷出患上「流行性乙型腦炎」。

王女的媽媽表示，透過醫院的ICU搶救，最高一天就花了1萬5（台幣約6.7萬），現在全部的親戚朋友都已借了一遍，已經花了70多萬元（台幣約315萬元），負債30萬（台幣約135萬元）...。

不過，讓王媽媽感到欣慰的是，女兒目前處於恢復期，身體逐漸好轉，右臂也可以輕微抬起，偶爾還能伸腳了。事後，醫院ICU主任表示，腦神經損傷雖然恢復比較慢，但仍是可以逐漸恢復的。