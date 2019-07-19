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陸曝光「美在中東調兵圖」！　增派26架F-15戰機....F-22和F-35全消失

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▲ 美軍向中東部署F-22戰機。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美伊緊張關係加劇，美軍近期先向中東部署12架F-22猛禽戰機，伊朗則於8日提升濃縮鈾純度，超過核協議3.57％。沒想到，中國搖桿智庫日前突然公布「高景」一號衛星傳來的最新影像圖，揭開美軍部署在中東基地的武裝力量。

根據《新浪網》報導，從7月8日的遙測影像可以看到，美軍已向阿拉伯聯合大公國的扎弗拉基地增派大量F-15戰機，大約有26架F-15在基地內露天停駐，而且從塗裝和數量上分析，約是2個F-15戰機中隊。F-15是世界上最出色的三代機之一，主要用於搶奪制空權和對地攻擊，至今仍是美軍主力戰機。

▼ 26架F-15戰機停放在扎弗拉基地，而且塗裝有深淺不同。（圖／翻攝自新浪網，下同。）

▲▼中國高景一號衛星圖，曝光美軍在中東武裝力量。（圖／翻攝自新浪網）

▼ 美軍在約旦的基地內約有17架F-15戰機。

▲▼中國高景一號衛星圖，曝光美軍在中東武裝力量。（圖／翻攝自新浪網）

值得一提的是，美軍在約旦穆瓦法克·薩爾空軍基地內也有一個常駐F-15戰機中隊，再加上扎弗拉基地的2個中隊，美方已具備在該地區護航和常規空中打擊的能力，兩基地也分別距離伊朗1300米和1400米。目前兩軍皆部署在玻斯灣兩岸，一旦戰爭開打，美軍將從約旦基地發動攻勢，從西側打擊伊朗。

此外，此前美媒已證實美軍在卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）內部署12架F-22隱形戰機，但中國7月8日和10日的遙測影像卻未拍攝到F-22戰機。據遙感智庫分析，由於F-22戰機造價和維修保養費高，可能已把戰機停放在機庫中，而足夠容納12台戰機的場所，可能是位於基地中部的2座連體機棚，以及位於基地東南方的2座連體機棚。

但不僅是F-22消失，搖感智庫發現扎弗拉空軍基地內的F-35戰機也已經不見，但據智庫分析，美軍應該把F-35就地隱藏，躲避伊朗偵查監視，而未轉移他處。一旦戰爭關鍵時刻，這些隱藏的F-22和F-35戰機將組成隱形戰機編隊，起到「一腳踹門」的作用。

至於美軍前陣子部署的B-52轟炸機，從遙測影像可以看到，美軍在5月10和22日仍在烏代德空軍基地露天停駐B-52轟炸機，但7月8日和10日的影像中，卻未見到任何該機型戰機。因此，智庫分析，B-52可能已經轉移至後方基地，既可以避開伊朗攻擊，也更能達到突襲效果。

▼ B-52到7月份時已不見蹤影。

▲▼中國高景一號衛星圖，曝光美軍在中東武裝力量。（圖／翻攝自新浪網）

至於伊朗方面，則是將最先進的S-300防空系統部署在首都270公里外的阿薩盧耶市，並將曾擊落美軍「全球鷹」無人機的國產「霍爾達德-3」（Khordad）防空導彈，部署至阿巴斯，此外，伊朗也在賈斯克地區增加部署「鷹式」（HAWK）防空飛彈和岸艦導彈。

目前，美軍在實施一系列調兵遣將的動作後，尚無向伊朗周邊集結地面部隊，顯示美尚無對伊開戰的跡象，智庫認為，美軍已做足準備打擊伊朗核設施等關鍵目標，以及對伊朗實施空中打擊，未來美伊是否會開戰，全看美方政治需求。

▼ S-300防空導彈系統。（圖／路透社）

▲▼S-300防空導彈系統。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！
 

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關鍵字：國際軍武,F-22,F-35,F-15,B-52,美國,伊朗,高景一號衛星

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