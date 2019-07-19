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瘋電影／電流大戰　美國西屋和奇異電氣的淵源

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文／賴賴

▲▼電流大戰。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這部電影有兩個看點，一是劇本，二是導演，電影流暢好看，對於十八世紀末的能源問題，愛迪生發明了燈泡，改變了整個地球的視野格局，單就燈泡真的是愛迪生發明的嗎？網路上就找到許多版本的答案，不論答案為何，這部電影的觸動了你對於美國的發明，有了深刻的印記，電影的記錄價值大於商業意義。

看得出來導演一開始想以劇場式的視覺影像節奏操作，所以大都以主觀鏡頭和大特寫作為加速說故事的效果，但是這個十九世紀的服裝美術陳設，看得出來都非常講究，用快速鏡頭來敘事，似乎有些浪費，於是導演又轉回正常拍攝，哈，所以從電影鏡頭也可以看出導演的心路歷程，而也因正常的攝影方式，看出了劇本端的薄弱，導演真是辛苦了。

總之整體感是好看的，尤其是對愛迪生及西屋電器和奇異電器，這些家裡都不陌生的一分子，有了更深的認識。

片　　名：電流大戰
英文名稱：The Current War
類　　型：歷史/傳記、劇情
上映日期：2019-07-19
片　　長：01時48分
導　　演：艾方索戈梅茲雷瓊(Alfonso Gomez-Rejon)
演　　員：班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch) 、麥可夏儂(Michael Shannon) 、尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult) 、 湯姆霍蘭德(Tom Holland)、 凱薩琳沃特斯頓(Katherine Waterston)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：CatchPlay


劇情大綱

掌握電的人，就掌握了未來！19世紀，湯瑪斯愛迪生（班尼狄克康柏拜區 飾）點亮電燈，驚艷世界，並認為直流電才是最合適的供電系統，受雇於他的特斯拉（尼可拉斯霍特 飾）設計了交流電力系統，二人各執一方，特斯拉憤而投入喬治威斯汀豪斯（麥可夏儂 飾）創辦的西屋電氣公司。

愛迪生和威斯汀豪斯各自擁護直流電和交流電，供電市場的巨大利益衝突、勾心鬥角的商業算計，這場激烈的電流爭霸戰注定改變世界，究竟誰才能實現心目中的光電帝國呢？

▲▼電流大戰。（圖／yahoo）

▲愛迪生和妻子非常恩愛。

▲▼電流大戰。（圖／yahoo）

▲西屋電氣的老闆為人大器。

▲▼電流大戰。（圖／yahoo）

▲16歲的蜘蛛人在這裡即將成為奇異電氣的副總裁。


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關鍵字：瘋電影,電流大戰,賴賴,班尼迪克康柏拜區(Benedict Cumberbatch),麥可夏儂(Michael Shannon),尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult),湯姆霍蘭德(Tom Holland)

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