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瘋電影／獅子王　王子復仇記真獅版

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文／賴賴

▲▼獅子王。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是卡通版的獅子王，至接近化成為電腦特效版的獅子王，所有的鏡頭設計都直接翻過來，所以在觀賞時就有溫故知新的感覺，還是好看，就這種百年佳作，看幾次也不膩，尤其辛巴的成長感覺非常可愛。

3D特效在開始時，很用力的著墨了鏡頭視角，全以低角度仰角鏡頭，來加強3D立體臨場感，看得很過癮，中間進入劇情就開始了，辛巴的冒險旅程，彭彭很可愛，加入賽斯羅根的聲音，實在太生動合適了。

迪士尼的電腦特效已經是世界無敵手了，每種生物的動物表情，都貼近真實，而且不會過度人類化，保有其動物原汁原味的視覺設計，包含昆蟲、蝴蝶等，而每種動物的動作和重力反彈都自然流暢，這真是做特效的功課電影。

整體感是好看的，非常適合小朋友闔家觀賞的暑假佳作。


片　　名：獅子王
英文名稱：The Lion King
類　　型：冒險、奇幻
上映日期：2019-07-19
片　　長：118分鐘
導　　演：強法洛(Jon Favreau)
演　　員：塞斯羅根(Seth Rogen) 、 奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor) 、 碧昂絲諾莉絲(Beyonce Knowles)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

睽違25年，迪士尼傳奇之作《獅子王》將栩栩如生現身大銀幕！陽光照耀之處，皆是萬物之王的領土，大自然不變的真理，在一望無際的大草原上，生生不息的循環著……

獅子王木法沙，是草原上榮耀國的國王，萬物在他睿智的帶領下，日出日落，生生不息。當他與妻子莎拉碧誕下小王子辛巴後，全國上下一片歡欣鼓舞，只有木法沙的弟弟刀疤心生不滿，辛巴的出生，意謂著刀疤離王位越來越遠，貪婪的他決定使出詭計，害死哥哥，並嫁禍辛巴。年幼的辛巴誤以為自己闖了大禍，在罪惡感驅使下逃離了榮耀國，開始了長年的流放生涯，直到有一天，他的青梅竹馬母獅娜娜意外的闖入辛巴的世界，他才得知，原來刀疤繼承王位後，為所欲為，榮耀國的子民民不聊生，國家滿目瘡痍。聽到這樣的噩耗，成年後的辛巴，要如何面對自己的心魔，挑戰叔叔刀疤，重建草原的秩序？

▲▼獅子王。（圖／imdb）

▲爸爸正在教導小獅子。

▲▼獅子王。（圖／imdb）

▲被陷害後的小獅子，逃走累翻，被山豬澎澎救起。

▲▼獅子王。（圖／imdb）

▲辛巴就這樣和山豬混長大，在得知家鄉事之後，心事重重。


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關鍵字：瘋電影,獅子王,賴賴,塞斯羅根(Seth Rogen),奇維托艾吉佛(Chiwetel Ejiofor),碧昂絲諾莉絲(Beyonce Knowles)

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