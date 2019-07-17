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瘋電影／鱷魔　大難臨頭才能冰釋前嫌

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文／賴賴

▲▼鱷魔。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這應該是繼大白鯊之後，最驚悚緊張的一片，全片都百分之九十的時間，胃腸都是打結的，叫出聲音和閉眼的次數不下五次，看完感覺瘦了，真心精采緊張，鏡頭鏡位和視覺都非常到位，超好看，心臟不夠強的還是先顧好身體。

這絕對是約會最佳電影，不是鬼，但是那幾尾肉滋滋的大尾鱷，實在是有夠恐怖的，不論是嘴巴還是尾巴，鱷魚真是一種相當令人不舒服的動物，真的很抱歉，看片中真心希望這些鱷魚可以被滅掉，因為他們集體殺人的畫面實在太太太血腥了。

這是絕鯊島之後，相同以及極少腳色和單一場景，拍出如此娛樂性高且父女情深的好作品。大推。


片　　名：鱷魔
英文名稱：Crawl
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-07-12
片　　長：87分鐘
導　　演：亞歷山大艾亞(Alexandre Aja)
演　　員：卡雅斯考達里奥(Kaya Scodelario) 、 巴瑞派伯(Barry Pepper)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙影業


劇情大綱

《鱷魔》是一部令人震驚的恐怖驚悚片，敘述主人翁海莉（卡雅斯考達里奥 飾）在一場強大的颶風襲擊佛羅里達州的家鄉時，不顧撤離的命令堅持要去尋找失聯的父親（巴瑞派伯 飾）。在她家中僅容爬行的空間當中發現受重傷的爸爸，而且兩人還被暴漲的洪水給困住了。

隨著強烈風暴持續逼近，海莉和她的父親發現最可怕的並不是上漲的水位而是隱藏在水中的生物。《鱷魔》導演亞歷山大阿甲（《魔山》系列）和製片人克雷格佛洛瑞（《300壯士:斯巴達的逆襲》）、山姆雷米（《暫時停止呼吸》）和亞歷山大阿甲。

▲▼鱷魔。（圖／imdb）

▲父親來修房子卻遭鱷魚攻擊。

▲▼鱷魔。（圖／imdb）

▲颶風來襲，堤防潰堤。


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關鍵字：瘋電影,鱷魔,賴賴,卡雅斯考達里奥(Kaya Scodelario),巴瑞派伯(Barry Pepper)

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