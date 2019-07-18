限定3天！微風南山「主廚之夜」　龍蝦堡買一送一現賺350元

▲微風南山推主廚之夜，特定餐飲祭出優惠，龍蝦堡買一送一。（圖／微風提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

微風南山仲夏饗食祭從7／19開跑，各樓層高人氣美食，紛紛推出限定優惠與限定餐點，紐約曼哈頓的龍蝦堡專門店「LUKE‘S LOBSTER」，從7／19至7／21限定3天，推出招牌龍蝦堡每一送一活動，只要購買限定套餐，免費加送一份350元龍蝦堡，此外超市也有好康，首三日期間購買熟食區任選牛排，並採用微風超市主廚代客現煎服務，可現場獲滿2,000現抵200元優惠。

近年成為餐飲熱門選項的龍蝦堡，其紐約發跡的LUKE‘S LOBSTER進駐微風南山後，再推出買一送一優惠，限定3天購買LUKE'S經典組合，包括龍蝦堡REGULAR或US、帶皮薯條與濃湯套餐，則免費贈送「龍蝦堡REGULAR」，每日限量100份。

微風南山高達50%的餐飲佔比，近期也針對餐廳推出「主廚之夜」優惠，針對高樓層高價餐廳祭出3日限定促銷，包括DAIMON•廚魔館午間升級套餐，定價2,680元，會員可享9折；Trine&Zen爐烤肋眼牛排10oz、西班牙番紅花海鮮燉飯套餐，售價1,400元，加贈兩杯中杯飲品。

▲DAIMON•廚魔館午間升級套餐。

此外，即起至7／21期間，當日於全館消費滿1,000元，還可兌換B2F微風美饌「百元饗食券」，另憑微風會員於1至7F、B1F、B2F特定餐廳，當日累計消費滿3,000元以上，可兌換200元抵用券；微風超市除酒、米、油、鹽等特定品項，其他商品全面9折。

▲Trine&Zen爐烤肋眼牛排10oz、西班牙番紅花海鮮燉飯。