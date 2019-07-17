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北約意外曝光「美軍150枚核武」存放歐洲地點！　作者：都是公開資料

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▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 義大利的Aviano和Ghedi-Torre2處協助存放美核武。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）的附屬機構近日一份文件竟意外曝光美國核武存放在歐洲的地點，據悉約有150枚B61自由落體戰術核子炸彈分散在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其等國。對此，北約一名匿名官員表示，文件並非北約官方公布，因此拒絕評論。

根據《華盛頓郵報》報導，這份由加拿大參議員戴伊（Joseph Day）為北約議會大會（NATO parliamentary assembly）國防及安全委員會所撰寫的報告在今年4月初出版，名為《核威攝力的新時代？現代化、軍備掌控和盟軍核武》（A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces）的報告主要是討論組織對於核威攝力的未來政策。

然而，當時報告中提及美國放在歐洲的150枚核武的存放地點，根據比利時報社De Morgen報導，這些地點分別是比利時Kleine Brogel、德國Büchel、義大利的Aviano和Ghedi-Torre、荷蘭的Volkel和土耳其的Incirlik。

值得一提的是，北約議會大會（NATO parliamentary assembly）上周發布的最終版報告中，已經拿掉核彈的具體位置。對於地點的意外洩露，戴伊在一封電子郵件中回應，4月初的報告只是一份草案，在北約議會大會於11月處理前，報告仍有可能被修改。他也提及，「本報告中使用的所有資訊都是公開的資料。」（All information used in this report is open source material）。

B61戰術核子彈是一種於冷戰時期研發的美軍戰機用戰術核武，從1966年開始生產，所有型號約生產3150枚，最新型號為B61-12，被美國認為是一種「乾淨」的核彈。桑迪亞國家實驗室在2018年首次公開視頻，內容為空軍先前在內華達州托諾帕靶場進行B61-12空投測試。

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關鍵字：北約,北大西洋公約組織,NATO,核彈,戴伊,Joseph Day,北約議會大會,NATO parliamentary assembly,國際軍武,北美要聞

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