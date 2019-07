北約意外曝光「美軍150枚核武」存放歐洲地點！　作者：都是公開資料

▲ 義大利的Aviano和Ghedi-Torre2處協助存放美核武。(示意圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

北大西洋公約組織(NATO)的附屬機構近日一份文件竟意外曝光美國核武存放在歐洲的地點,據悉約有150枚B61自由落體戰術核子炸彈分散在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其等國。對此,北約一名匿名官員表示,文件並非北約官方公布,因此拒絕評論。

根據《華盛頓郵報》報導,這份由加拿大參議員戴伊(Joseph Day)為北約議會大會(NATO parliamentary assembly)國防及安全委員會所撰寫的報告在今年4月初出版,名為《核威攝力的新時代?現代化、軍備掌控和盟軍核武》(A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces)的報告主要是討論組織對於核威攝力的未來政策。

然而,當時報告中提及美國放在歐洲的150枚核武的存放地點,根據比利時報社De Morgen報導,這些地點分別是比利時Kleine Brogel、德國Büchel、義大利的Aviano和Ghedi-Torre、荷蘭的Volkel和土耳其的Incirlik。

值得一提的是,北約議會大會(NATO parliamentary assembly)上周發布的最終版報告中,已經拿掉核彈的具體位置。對於地點的意外洩露,戴伊在一封電子郵件中回應,4月初的報告只是一份草案,在北約議會大會於11月處理前,報告仍有可能被修改。他也提及,「本報告中使用的所有資訊都是公開的資料。」(All information used in this report is open source material)。

B61戰術核子彈是一種於冷戰時期研發的美軍戰機用戰術核武,從1966年開始生產,所有型號約生產3150枚,最新型號為B61-12,被美國認為是一種「乾淨」的核彈。桑迪亞國家實驗室在2018年首次公開視頻,內容為空軍先前在內華達州托諾帕靶場進行B61-12空投測試。