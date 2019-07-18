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抗議家用瓦斯短缺！少年臉中52發橡膠彈...「16發卡眼睛」慘失明

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▲委內瑞拉正值燃料短缺問題，16歲少年查孔（Rufo Chacon）在抗議過程中被警察擊中眼睛。（圖／翻攝自推特／Galac）

國際中心／綜合報導

因不滿家用瓦斯短缺，委內瑞拉聖克里斯托瓦爾市（San Cristobal）市民2日走上街頭示威抗議，卻遭到當地警方無預警以「橡膠子彈」鎮壓，導致其中一名16歲少年臉部中了52發子彈，雙眼因此失明。事後，委國政府在事故報告中譴責2名涉案警察，將對2人不當行為進行判決。聯合國也對此痛批，「委國政府根本侵犯人權！」

根據CNN報導，16歲的查孔（Rufo Chacon）當天與母親亞德麗安娜（Adriana Parada）及14歲弟弟阿德里安（Adrian Chacon）一起參加抗議行動。當警方朝示威群眾發射橡膠子彈鎮壓時，多達52發子彈直接擊中他的臉，其中16發更是直接飛入他的眼睛，當場造成他血流如注，送醫急救後雙眼失明。

替查孔治療的醫生指出，他們只能盡力移除查孔眼睛裡面的子彈碎片，至於臉上及頭部的碎片，有些因為實在卡得太深，無法接觸到也難以取出來，因此擔心日後他仍會有傷口感染的風險。

▲ 查孔在抗議行動中了52發子彈，失去雙眼。（圖／翻攝自Portal información de noticia de venezuela y el mundo粉絲專頁）

查孔悲痛的表示，自己已經漸漸忘記了顏色，「我希望能恢復視力，此時內心充斥著各種感受，在醫院大哭一場後，我現在還是很難受、想哭，但我不能再哭了…」

查孔也提到，「政治家們全都是騙子！法律應該是為了保護人民而訂，但在這裡，法律卻對人民發動攻擊，這是完全相反的。」

對此，聯合國人權事務高級專員蜜雪兒（Michelle Bachelet）也發表聲明，強烈譴責委內瑞拉「已經侵犯了所有人權的形式」。隨後，當局也發布一份事故調查報告，內容提到，員警們當時在沒有做出任何警告的情況下，就突然對民眾進行粗暴的鎮壓。整個鎮壓行動共導致3名未成年抗議者受傷，其中包含失去雙眼的查孔，還有他的弟弟阿德里安，頭部因為被警棍狠狠敲擊而受傷。

▲ 查孔的母親對於兒子身受重傷，相當心痛。（圖／路透）

目前2名參與鎮壓行動的員警，已經被依殺人未遂、使用武器不當、殘忍對待等罪行遭到起訴，正在等待進一步判決。

據悉，委內瑞拉西部的安第斯地區（Andean Region）長期因為反政府而躍上國際版面。從2014年起，該一帶就陸續發生過各種大大小小的暴力衝突。

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關鍵字：Rufo Chacon,委內瑞拉,San Cristobal

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