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黑衣行刑隊闖進家…委內瑞拉「法外處決」年輕人　UN：近7000人被殺

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▲▼委內瑞拉一名警方情報局武裝人員在加拉加斯街頭站崗。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉警方武裝人員在首都加拉加斯街頭站崗。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）4日在一份報告中指出，委內瑞拉政府動用暗殺小組謀殺異議人士，再將現場布置成拒捕遭擊斃的樣子，一年半內有將近7000人遇害，且幾乎都是年輕男性。

報告中引述委內瑞拉政府提供的統計數字，2018年一整年共有5287人在維安行動中因為「反抗公權力」而遭擊斃，今年1月至5月中也有1569人因類似原因喪命。

聯合國認為，在這6800多名死者中，恐怕有許多人是遭委內瑞拉安維安部隊法外處決。根據其中20名遇害者的家人回憶，委內瑞拉特別行動隊（FAES）身穿黑衣闖入屋內，搶奪財物並攻擊婦女，有時甚至將女性的衣服扒光。報告中說，「他們會把年輕男性和其他家庭成員分開，然後射殺他們。」

報告中提到，特別行動隊成員會把現場布置成犯罪現場，例如刻意放置槍械或是毒品栽贓，並朝牆壁和天花板開槍，營造出警匪對峙和嫌犯「拒捕」的假象。報告中形容，這是委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）為了剷除異己而進行的策略。

巴舍萊上月親自走訪委內瑞拉，並將於5日將報告提交給聯合國人權理事會。委內瑞拉政府則針對此報告發表一篇書面回應，稱該報告是對該國人權情況的「具選擇性和公然不公平版本」，並批評報告「欠缺客觀性消息來源」。

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