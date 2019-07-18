周湯豪全新髮型曝光　「我不是一個有自信的人，所以要一直不斷進步！」

不斷挑戰自我的周湯豪，在去年毅然決然放下歌手的包袱、以選手身分參加《中國新說唱》節目，對他來說是一個壓力極大卻又在最短時間內創作力大爆發的難得經驗，他說：「這是我去年給自己的一個禮物，也是給自己一個機會去冒險。我在毫無饒舌作品的狀況下去參加，每首歌都是現寫、現背、現比，壓力超大！」







結束比賽後的他潛心閉關、打掉重練，寫歌、錄音、混音、企劃、MV拍攝全由他自己一手包辦，推出忠於自己的全新EP《WHAT A LIFE》！談到這張全新EP，他表示：「與其說要特別表達什麼，我真的沒有想太多，純粹做我想做的音樂！」時隔3年再發片，這次更是卯足全勁，每一個環節都不假他人之手，親力親為的工作態度，也讓工作人員替他「尼克總監」的威名！



首波主打《I GO》是周湯豪在家中邊寫邊錄、只花一個晚上就獨自完成的作品，也是第一首出現在華語主流音樂市場的「模糊饒舌」（mumble rap）風格歌曲，他說：「我想要做可以在夜店播放、可以讓大家跟著節奏點頭的音樂，我不想要太嚴肅，而是更直覺的表達我自己。」有趣的是，這次周湯豪還把台語、夜市文化寫進新歌裡，呼應mumble rap的精神，想到什麼就寫什麼，像是歌詞裡提到「臭豆腐、miso湯配芋粿」，周湯豪：「我不是ABC，從小在台北長大，我喜歡吃中餐比西餐多！」







談及《I GO》的創作過程，周湯豪坦言：「其實我不算是一個有自信的人，也因爲這樣，每次推出新作品都要一直不斷進步，因爲我覺得自己不夠好吧。所以我很珍惜現狀，但這是一個永遠都可以更好的狀態。」為了新歌《I GO》的造型，周湯豪忍受數小時的疼痛，特地把頭髮的顏色漂白成淺金色，就是希望讓大家看到全新進化版的周湯豪！







此外《I GO》日前進行盲聽測試，10位嘻哈歌手+1位YouTuber進行盲聽測試，在完全不知道是誰唱的狀況下，錄下最真實最殘酷的聽歌即時反應！結果獲頂尖嘻哈歌手一致推崇，包括饒舌鬼才熊仔、R&B小天后吳卓源等人都讚這首歌「聽覺全新進化」、「走在很前面」，周湯豪則希望透過這首歌將他自己喜歡的mumble rap引進至華人音樂市場，「這張EP就像是一張mixtape（混音帶），就是去做我一直想做、卻沒有機會去發表的作品。」

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu |

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