Fendi羅馬維納斯神廟舉行秋冬高訂大秀　孫芸芸嬌羞依偎水行俠

Fendi今年2019-2020秋冬高訂系列重回家鄉羅馬，並且選在象徵著古羅馬中心的帕拉迪尼山丘上的維納斯神廟，向世人展示2019-2020秋冬高訂系列「The Dawn of Romanity」（羅馬榮光），用史詩般的場景和古今交錯的聲光效果，引領現場嘉賓們欣賞羅馬這座永恆之城的雋永與美麗。

這座在公元141年完工的神殿，是古羅馬時代規模最為宏偉的神廟。而現今神殿廢墟成為 FENDI 2019-2020秋冬高訂大秀意義最為深遠的背景，這場大秀於日落時升起大幕，主題為「THE DAWN OF ROMANITY」（羅馬榮光），盛大規模前所未見，以54款造型展現出 Karl Lagerfeld 與 FENDI 攜手合作的54個年頭，也向世人展現出 FEDNI 至高無上的工藝典範、天馬行空的創意與卓越超凡的表現力。模特兒們走在一條充滿古意的伸展台上，融合了 FENDI 高訂系列的摩登風格與羅馬歷史的力量，住在柏林的義大利籍作曲家 Caterina Barbieri 同在現場為嘉賓們獻上精彩表演。

本季系列從學者 Raniero Gnoli 的《Marmore Romana》書頁中汲取靈感，探索大理石這種變質岩的美麗身影，大自然裡的不完美創造出這般耀眼的美麗，綴飾著晶瑩的紋路和超凡脫俗的色彩。

一方面呈現出古典結構的嚴謹和密鑲效果，另一方面又展現出其本質體制：根源、絲織、結構和層次。最重要的是，散發出羅馬女性的迷人魅力。

從卡利古拉內米湖巨船上的馬賽克，到 Domus Tiberiana 提比略宮的地板，讓人想到精湛的花磚飾面工藝 – 在本季系列中的織品與皮草上也運用高超工藝，製作出華美精彩的圖案裝飾，將立體的有形線條化為模糊。

而檸檬黃、玉石色、玫瑰石英及玉髓綠等淡雅色調，邂逅大地礦物色和質樸色調，又以金色點綴其間。

由 Silvia Venturini Fendi 親自從 Karl Lagerfeld 遺留下來的檔案中挑選出草圖，為這季系列的廓形奠定基礎 – 訂定整體剪裁的線條、女皇風洋裝上豐富的垂墜褶襉、抵肩低胸設計。

極為輕盈的格狀皮革和大理石紋貂皮外套上，籃子和花朵圖案讓人目不暇給，細膩的藝術手法將招牌的 Astuccio 條紋變成羊毛皮流蘇或精緻的薄紗懸架。

波紋絲質和大理石紋透明絲織材質製成的鉛筆裙、上衣和闊腿褲，下有無光澤的內衣支撐著，薄如蟬翼的主教袖禮服飾有用羽毛製成的花瓣、八邊形串珠和一束束拉菲草製成的「小麥」。

編織技術盛大回歸，用在華麗的皮草 Baguette 包款、透明涼鞋和靴子上，而百寶匣手藝反映出花磚飾面穿戴在人們身上的富麗堂皇。

秀後則是 FENDI 精心準備的晚宴，在 Silvia Venturini Fendi 與 FENDI 董事長暨執行長 Serge Brunschwig 的陪同下，與嘉賓們一同欣賞羅馬令人嘆為觀止的夜色。來自紐約的 R&B 雙人組 Lion Babe 的特別演出，為這場大秀帶來最高潮的時分。

凱薩琳·麗塔-瓊絲(Catherine-Zeta Jones) 攜其女，同為女演員及模特兒的 Carys Douglas一起亮麗出席

久違的蘇珊·莎蘭登(Susan Sarandon) 也出席盛會

被傳飾演真人版小美人魚呼聲最高的好萊塢新生代女星千黛亞(Zendaya) ，一襲金色洋裝展露傲人身材和長腿！美翻天！

水行俠傑森·摩莫亞(Jason Momoa)和其愛妻Lilakoi Moon聯袂放閃。

台灣第一名媛孫芸芸和姐姐孫瑩瑩也一起以清爽的薄荷綠洋裝出席這場盛會，尤其是瑩瑩特別從ＬＡ飛到羅馬，專程為Fendi高訂秀而來，因為他說自己很喜歡Fendi，更喜歡羅馬的歷史文化，她說一走進會場維納斯神廟古蹟就被這種千年的文化遺跡所震撼，看秀的時候更是雞皮疙瘩不斷，覺得太感人太驚人了。

而妹妹孫芸芸則是超幸運剛好坐在水行俠附近，她說好喜歡水行俠Jason Momoa還鼓起勇氣去跟他拍照，沒想到水行俠大方把芸芸拉到胸前合拍，只見嬌小的芸芸嬌羞依偎人高馬大的傑森懷裡，羨煞現場所有女性同胞！

芸芸當晚也和眾多與會佳賓一同參加晚宴，與坐在旁邊的張東健妻子高素榮相談盛歡，拍下許多照片，芸芸說這次結交了不少好朋友呢！

※文字：Anny Ting | 編輯：Anny Ting | 來源：Fendi |

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