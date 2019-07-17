他「小貨車載350公斤」海豚肉想回南部　海巡即時攔截

▲▼蘇澳海巡隊查獲的遭肢解鯨豚肉共計16袋，總重約350公斤。（圖／游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

鯨豚悲歌！蘇澳海巡署17日在宜蘭查獲保育鯨豚遭肢解販售案，遭肢解鯨豚肉共計16袋，總重約350公斤，載運鯨豚肉要返回南部販售的林姓貨車車主，被依違反野生動物保育法移送法辦，林姓車主最重恐被判5年以下有期徒刑。

蘇澳海巡隊表示，日前接獲情資，有非法集團欲從蘇澳地區載運保育類鯨豚肉返回南部販售，組專案派員進行偵查，於17日發現可疑貨車，出現在蘇澳疑似要載運鯨豚肉，專案人員立即展開跟監。

並於17日15時10分許，在蘇澳海山西路500號前進行攔查，在貨車車廂內，發現已遭肢解疑似保育類鯨豚肉共計16袋，總重約350公斤。

經宜蘭縣農業處派員初步鑑定後，確為保育類鯨豚，但因遭支解無法判斷其種類，已採樣送驗。

蘇澳海巡隊指出，鯨豚（含產製品）屬公告保育類野生動物，依野生動物保育法規定「保育類野生動物應予保育、不得騷擾、虐待、宰殺、或為其他利用」，如有違反，將依野生動物保育法處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬以上100萬以下罰金，若餐飲業者為消費者代為料理保育類野生動物亦屬違法行為。

蘇澳海巡隊呼籲，鯨豚為公告之保育類野生動物，不得宰殺及捕捉，奉勸漁民勿貪近利捕殺鯨豚而觸法。為使海洋資源永續利用，海巡署將結合岸海執勤能量，於轄區內偵查不法，持守執法立場，為保護海洋資源盡一份力量，民眾如發現不法情事亦可利用免付費報案服務電話「118」專線，海巡署將立即前往處理。