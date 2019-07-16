菲律賓遭狠心爸媽丟包！　10歲童育幼院待4年輕度自閉→重度精神分裂

▲ 患有自閉症的男孩被父母拋棄。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

國際中心／綜合報導

南韓一對狠心的夫妻數年前生下兒子後發現他患有自閉症，因此想方設法逃避責任，曾將孩子託付給幼稚園、佛寺，長達一年間不聞不問，最後更謊稱兒子是南韓男子及菲律賓女子生下的混血兒，將孩子遺棄在菲國，躲避4年後才落網。

檢方調查指出，現年47歲的男嫌2014年11月將當時僅10歲且患有自閉症的兒子託付給在菲律賓的韓籍傳教士。他對該名傳教士宣稱，孩子是他和菲國女子生下的，但因生活困苦、沒有能力養育小孩，留給對方3900萬韓元（約新台幣103元）後便返韓，將手機號碼換掉、與該名傳教士切斷聯繫。且他在前往菲國以前就先為孩子改名，可見早就預謀犯案。

被遺棄的男童在菲律賓生活3年6個月後，2018年5月被送往加拿大人經營的育幼院，期間病況不斷惡化，甚至因為難以適應新環境，左眼視力幾乎全部喪失。由於男孩狀況太差，育幼院無力負擔，院長便向自己的南韓友人表示，「孩子好像不是混血兒，而是南韓人，應該是被父母拋棄了。」

自育幼院院長口中聽說孩子的經歷後，這名南韓公民2018年8月以「被遺棄在菲律賓的南韓小孩」為題向政府投書。南韓駐菲律賓大使館懷疑此案涉及遺棄兒童，同年11月委託調查機關調查，找到男孩過去生活的幼稚園及佛寺，才在5月以放任兒童罪嫌逮捕這對夫妻並移送檢方。

釜山地檢署16日指出，男孩在前往菲律賓以前僅患輕度自閉，住在育幼院裡的4年間卻惡化為重度精神分裂，因此對男孩父母追加遺棄兒童罪嫌後起訴。