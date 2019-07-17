金髮小女孩要麥當勞「別再送塑膠玩具」　39萬英人力挺

▲英國小女孩Ella和Caitlin McEwan發起連署，希望取消速食餐的塑膠玩具。（圖／翻攝自Change.org）

國際中心／綜合報導

英國小女孩Ella和Caitlin McEwan發起聯署，希望麥當勞與漢堡王取消快樂兒童餐的塑膠玩具。分別9歲和7歲的她們在請願書表示，「看到那些動物因為塑膠受害，海洋被污染，我們很遺憾，也想努力改變」，目前有39萬人聯署。對此，漢堡王透露目前正在部分餐廳測試取消玩具，麥當勞則表示已試著替換玩具，也不再提供塑膠吸管、杯蓋。

Ella和Caitlin McEwan在請願書上表示，「我們喜歡去麥當勞和漢堡王吃東西，但是孩子們拿到玩具只玩幾分鐘就會丟掉，傷害動物和汙染海洋」，自己平日在學校接受環保教育，「了解環境污染後，我們也想做點什麼。我們製作了環保主題的海報貼在家中窗戶，盡可能回收所有能重新利用的東西，但這些遠遠不夠。希望大家伸出援手，讓麥當勞和漢堡王聽聽我們的意見，取消塑膠玩具、保護環境。」

▲麥當勞兒童餐附贈塑膠玩具（圖／翻攝自topics.nintendo.co.jp）

麥當勞表示，將利用圖書替換快樂兒童餐裡的塑膠玩具，下半年這項計劃還包括以軟性玩具、絨毛布偶和棋類玩具當作贈品，與上半年相比，塑膠的使用量將減少60%。發言人指出，考慮到人們對塑膠製品的憂慮，及圖書受兒童歡迎的程度等多方因素，這項改變在請願書出現前就已經決定了。

漢堡王表示，目前正在部分餐廳測試取消玩具，同時試驗「替代玩具」，以非塑料材質的玩具取代原先的塑膠玩具，並觀察在兒童中的受歡迎程度。

不僅麥當勞及漢堡王提供塑膠玩具，意大利糖果製造商費列羅國際公司(Ferrero International SA)的「健達奇趣蛋」，每年銷售超過35億個塑膠玩具，發言人表示，玩具是產品「不可或缺的一部分」，這些都是「耐用品而不是一次性塑料製品」。