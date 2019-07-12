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他手戴1242萬元名錶！　行李箱「百達翡麗空盒」被海關抓包

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▲▼男子手戴名錶入境沒申報，或被判入監10年。（圖／翻攝自微博）

▲男子手戴名錶入境沒申報，或被判入監10年。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

一位大陸男子日前從日本回到大陸，經廣東省深圳福田口岸入境，被X光機檢圖像發現行李箱內有一個空表盒，手上又戴著一款價值275萬元人民幣（約新台幣1242萬元）的名錶，涉嫌逃稅。男子須繳納165萬元人民幣的稅率（約新台幣745萬元），並面臨3-10年的刑期。

這枚手錶是百達翡麗（Patek Philippe）超級複雜功能時計系列的Ref.5178G，具有三問報時功能。根據大陸法律，高檔手錶（審定價格在人民幣1萬元及以上）稅率達到60%。

深圳海關9日通報，「X光機照出涉案男子行李箱內有一個空的錶盒，同時又看到他手上佩戴了一隻手錶；男子向海關人員交代手錶的價值，並承認打算用手錶和錶盒分開攜帶的方法，來避開海關的檢查。」

此前，大陸某國際貨運航空公司27歲李姓飛行副駕駛2018年在入境前，為了給親友代買奢侈品，帶了在法國購買的名錶、戒指、名牌包等物品，沒有向海關申報任何物品過關，後被發現。經北京海關關稅處計算，涉嫌走私的物品偷逃稅款共計人民幣19.4萬餘元人民幣（約新台幣87萬元）。最終，李男犯走私普通物品罪，判處入監10個月，並處罰金人民幣20萬元。

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關鍵字：手錶,入境,海關,百達翡麗,走私

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