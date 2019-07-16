進軍電視產業！華為榮耀首款「智慧螢幕」預計8月上旬發佈

▲華為旗下品牌榮耀（Honor）將進軍電視產業。（示意圖／123RF）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸科技大廠華為的旗下品牌榮耀（Honor）15日宣布，將在8月上旬推出「智慧螢幕」，正式進入電視產業，屆時將在京東等平台出售。據悉，華為計畫將按照手機模式來打造智慧螢幕，同時也要打破消費者對傳統電視的購買慣性，改變低價、低利潤的行業狀態。

綜合陸媒報導，榮耀15日在北京召開「新品類媒體溝通會」指出，在電視市場發展停滯下，5G時代已悄悄來臨，面對現在人手一機的趨勢，華為將推動大螢幕生態，順勢而為。除此之外，與傳統電視相比，華為製作智慧螢幕的目標在於成為智慧家庭的中心，試圖將家庭成員從手機拉回電視。

▲榮耀昨日召開「新品類媒體溝通會」。（圖／翻攝梨視頻）

榮耀總裁趙明表示，智慧螢幕不是電視，而是電視的未來，這也表示，大螢幕行業將從傳統的電視時代進入智慧螢幕時代。他提到，在這次進入電視產業的路上，要怎麼樣用科技去帶領傳統行業，進行產品定上的新突破、創新上突破、體驗上突破，這都是我們發布「智慧螢幕」所要思考的問題。

▲華為首次跨足大螢幕領域。（圖／路透）

此外，對於很多家庭而言，電視是一款可以使用10年以上的產品，趙明則表示，希望最後電視產業競爭的是最終的產品體驗，而不是價格，「榮耀的智慧螢幕不會走低價策略，但最終的售價一定會在合理的區間之內，不過這樣的方式在市場培育初期並不利於銷量的提升。」

據悉，在榮耀之前，小米早已經在電視行業紮根好幾年，而且成績相當不錯。趙明表示，華為其實也有自己的電視芯片，但會選擇進入這個行業並不是要與其他同行企業爭奪，而是希望大家一起把大螢幕發展到新的高度。