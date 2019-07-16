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誤入援交陷阱！少年遭恐嚇買8000元遊戲點數　超商店員機警阻詐

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▲▼13歲少年到超商買8000元遊戲點數，店員報警請警方協助，成功阻止少年遭詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲13歲少年到超商買8000元遊戲點數。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區日前有一名少年神色慌張走進超商，要購買8000元遊戲點數，店員直覺有異報警，警員到場詢問「是不是網路交友遭恐嚇，要你買點數？」，少年這才坦承，被網路認識的少女男友恐嚇對家人不利，才會按照指示買點數，警方呼籲家長，暑假要多注意孩子交友狀況，避免誤入詐騙集團圈套。

▼13歲少年到超商買8000元遊戲點數，店員報警請警方協助，警員檢視電話 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼13歲少年到超商買8000元遊戲點數，店員報警請警方協助，成功阻止少年遭詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

本月10日下午5時許，一名13歲少年拿著千元大鈔，走進新北市淡水區一家便利商店，向店員購買面額8000元的遊戲點數，店員見神情緊張又買大量點數，直覺有異，於是報警請求協助。

警方獲報到場，直接詢問少年「你是不是在網路交友，遭到恐嚇，要你買遊戲點數？」，少年這才坦承在網路上認識一位化名小莉少女，被對方的溫柔攻勢誘惑，雙方要約見面援交；但還沒碰面，就接到一名自稱混幫派的小莉男友電話，恐嚇他若不去買遊戲點數再拍照回傳，就會對他家人不利，少年擔心家人受到傷害，才會依照指示。

警方表示，暑假期間許多青少年常上網玩遊戲或透過交友軟體結識網友，但稍有不慎就可能成為詐騙集團眼中的肥羊，務必提高警覺慎防被騙，家長應多注意孩子交友狀況，另外切勿聽信任何購買遊戲點數的理由，如有任何詐騙相關問題，多利用165反詐騙諮詢專線，或撥打110查證，避免掉入桃色陷阱。

▼淡水警分局警員成功攔阻少年遭到詐騙。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼13歲少年到超商買8000元遊戲點數，店員報警請警方協助，成功阻止少年遭詐騙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：少年,遊戲點數,網路交友

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