跟蹤父驚見裸女嬌喘　找董座媽打包衛生紙團「警局聞味辨證」

▲董娘在警察的注視下以聞味方式辨出衛生紙團的證物。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

一名風流成性董座被妻兒在小四家抓姦，妻兒帶回小四家中的2袋衛生紙，在警方面前一個個「聞味辨識」作為提告證據。由於證物取得合法性受到質疑，加上董座堅決表示，紙團乃自己DIY時間接沾染到對方體液，否認通姦事實，因此刑事通姦部分，小四獲判無罪。但民事庭法官認為，衛生紙團的取得合法性仍算民事訴訟的接受範圍，且董座能在小四家DIY也顯見2人的交往已逾越一般朋友範圍，因此判小四須賠償元配15萬元。

1名董娘3年前抓到花心的董座丈夫在外包養外國籍小三，因為小三為董座生了兒子導致姦情曝光，董座火速將小三與兒子送出國滅火，董娘也因此失去抓姦的好機。隔幾個月，董座竟被兒子發現到小四家拜年，兒子趕快打電話給媽媽，通知媽媽與妹妹來現場抓姦。

兒子向法官證稱，當時一進去聽見女子呻吟聲，後來看到小四全身赤裸跑進房，而父親則慌亂的整理衣服。董娘表示，因為沒有直接抓姦在床，所以只能帶回疑似沾有2人體液的衛生紙做為證物，為了力求證據確實，董娘將帶至警局的2袋衛生紙團，全數倒在桌上，在警察的見証下，一團一團聞味道，覺得符合「證據」味道的，就集合成一堆，董娘回憶當時，「我記得有12或是13個證物，當面交給警方」。

刑事局鑑定也發現，衛生紙團內的確有2人DNA混合，檢方因此認定2人涉通姦，將小四起訴，但法院審理時，董座卻矢口否認與小四有「直接」床戰的事實，他辯稱紙團是自己DIY時擦拭的，可能小四吐口水時沾到，才有「體液混合」一事，加上法官認定董娘母子取證手段不合法，判小四通姦無罪。

董娘再向民事法官表示，因沒有抓姦在床，才讓小四逃過一劫，但小四與確實與丈夫孤男寡女共處一室，逾越正常交往情形，已侵害她的配偶權，破壞她的婚姻圓滿與幸福，要求小四賠償30萬元。

小四向法官表示，雖董娘兒子口述她是全身赤裸，但並無證據，無法因此認定他們有逾越男女正常交往。小四更表示，董娘與婆婆吵架，才會陷害她，董座只是來借廁所聊天10分鐘而已，就算真有侵害配偶權，也應比照雙方資力及侵害情節。

民庭法官認，民事訴訟沒有刑事訴訟法對證據能力設有規定，違法收集證據是否有證據能力，沒有明文規範，且限制應僅於他人精神、身體自由侵害人格權方法、違反社會道德，嚴重侵害社會法益或違反公序良俗，才能不具證據力，除非有重大不法情事，不應任意排除證據。

法官認，本案現場垃圾桶的衛生紙及現場攝影影片，都由原告及其子女於警員到場前在陳女租屋處拍攝取得，雖是私人取證，並非警方取得證據，應仍視為是證據。且董座雖辯稱，沾有2人體液的衛生紙是間接沾染，也表示董座到小四住處尻槍，關係非比尋常，超過一般交往，因此判小四應賠董娘15萬元。

▲董娘在臉書上做打油詩酸丈夫。（圖／記者陳凱力翻攝）

據了解，董娘對於丈夫屢屢出軌感到灰心，更在臉書寫下，「10年外遇無人知，賓館一去天下知...洞洞換車車優惠實施中，50歲已達成就：在外最少養2個女人與6個小孩...」，董娘對於民事訴訟結果並不滿意，已決定提出上訴。