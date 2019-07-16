郭台銘評估脫黨參選　鷹派大咖練台生、沈富雄曝光

國民黨總統初選民調揭曉，高雄市長韓國瑜以44.80%的支持度勝出，前鴻海董事長郭台銘力抗韓流的90天計畫，正式宣告失敗。本刊調查，郭台銘在初選民調第一天，原本評估與韓差距不大，有一搏出線的可能，但後來卻被大幅拉開，在民調出爐前夕，內部爆發鷹、鴿派路線之爭，讓郭董陷入天人交戰。

知情人士透露，郭陣營自知大勢已去後，內部對下一階段該何去何從，陷入鷹、鴿派路線之爭，以年代董事長練台生、前立委沈富雄及科技界人士為主的鷹派，與郭董長子郭守正、永齡慈善暨教育基金會執行長劉宥彤為主的鴿派，出現重大歧見。

該人士指出，鷹派強烈主張郭台銘應訴求初選不公，斷然宣布啟動下一階段獨立參選，再伺機拉攏可能參選的台北市長柯文哲尋求合作，將可囊括藍綠之外3成以上的中間經濟選民支持，力拚敗部復活，但郭守正則認為，郭台銘已參加初選，再脫黨參選有失格局，應保留實力，另闢蹊徑，考慮與第三勢力結盟，組成大智庫，視情勢發展蓄勢待發。

本刊調查，原先與郭台銘少有接觸的練台生，之所以積極力拱郭參選，主要原因就是兩人都不樂見力挺韓國瑜角逐大位的旺中集團成為韓背後的影武者。

據指出，郭、練2人結盟，主要是年代電視台日前引用郭台銘在「館長」陳之漢直播節目上，提到「有人跟大陸要飯吃」一說，引發旺中集團不滿，接連透過旗下媒體向練台生開戰。後來這點意外促成了「郭練合」的契機，2人11日更利用郭接受電視專訪前，闢室密談近半小時，並研商初選後續戰的可能性。

在郭陣營內部陷入2派激烈爭辯下，民調結果出爐，郭台銘落後韓國瑜17個百分點，差距超乎預期。知情人士透露，郭台銘決定暫時先循「王金平模式」，以退為進，維持競選動作到底。

依照中選會規劃，非政黨推薦的候選人，必須在9月13日至17日前往申請成為總統選舉被連署人，並取得約28萬份連署書才能申請登記。在接下來的2個月，將是郭台銘是否獨立參選的關鍵期。



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