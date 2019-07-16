登月50年／人類登月是史上最大騙局？陰謀論背後真相「好萊塢拍出來的」

▲阿姆斯壯是史上第一名登上月球的太空人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

人類登上月球、在月球漫步，其實是史上最初、也最大的假新聞嗎？國外許多網站想盡各種辦法證明，人類從未登陸月球，甚至阿波羅11號任務（Apollo 11）也是作假，NASA在1969年7月所公布的影片，都是在好萊塢攝影棚拍出來的。

據《法新社》報導，由於當年NASA從月球送回地球的人類登月影片中，鏡頭下的陰影、天空中沒有星星、之後不再登月等都讓外界起疑，逐漸發展成陰謀論。外界認為，NASA的科技知識不足以完成登月創舉，就算真的登上月球，也一定不是太空人，因為太空人會被宇宙射線活活燒死，搞不好有外星人插手，只是被當局所隱瞞。

即使科學家早已駁斥影片問題，2009年的月球軌道（Lunar Orbiter）探測器也確認阿波羅11、14、15、16、17號的太空艙仍遺留於月球表面，但有趣的是，21世紀初的調查顯示，有超過半數的俄羅斯人不相信美國人登上月球；2009年的TNS調查則發現，有25%英國人不相信；法國公眾意見機構（Ifop）也調查得知，有9%法國人不相信。相比美國的冷戰敵人、盟友都不相信，美國人自身只有不到5%的人不相信阿波羅11號的登月畫面。

法國陰謀論學者德索爾梅奧（Didier Desormeaux）表示，一件事情越重要，越有可能吸引反面敘述，一旦推翻登月創舉，就可以動搖科學基礎及人類對自然的掌握，因此成為陰謀論目標。

1963年美國前總統甘迺迪（John F Kennedy）被暗殺、羅斯威爾飛碟墜毀事件（Roswell UFO）等，也是早期陰謀論目標之一。不過質疑登月創舉，是根據NASA公布的影像，這也是首次有陰謀論建立在一個媒體事件的視覺解釋，陰謀論者批評這一切都是好萊塢攝影棚所拍攝好的，如同美國學校的大屠殺事件「死者都是演員扮演的」。

不過，NASA前官方歷史學者勞尼烏斯（Roger Launius）認為，「永遠會有人否認登月存在」，不相信常識或相同的調查規則，利用對政府的不信任、民粹主義者的批評，以及科學方法等，來支持陰謀論。

只是美國越戰失利、外國反美主義，都恰好助長陰謀論帶來的最深層、隱密的恐懼。同時，勞尼烏斯也指責媒體，若對陰謀論過於關注，也是助長陰謀論的存在。