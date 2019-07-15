太平山增平日檜木森林彩繪專車　7/15首發滿載上路

▲太平山平日客運專車15日首發滿載，乘客熱鬧合影後展開太平山之旅。（圖／羅東林管處共，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區長久以來，只在周末假日有客運行駛上山，羅東林管處為推廣節能減碳綠色運輸使用率，與宜縣府、國光客運三方合作，7月15日開始至12月31日期間，推出平日（星期一~五）每日增加一班次客運專車的半年試辦計畫，15日首發車是滿載40位乘客，他們在檜木森林彩繪客運專車前，熱鬧合影後展開太平山之旅。

羅東林管處表示，太平山平日客運專車試辦半年的期間，為了鼓勵民眾能多多善加利用公共運輸系統，因此也推出相關優惠：（1）不分平假日門票全票優惠價100元；（2）不分平假日及季節在鳩之澤大眾池泡湯均為50元；（3）平日可預購蹦蹦車11:30車次座位。

另，為了讓民眾可以在一日遊行程中，可在太平山莊及鳩之澤等據點都能駐足，7月15日起，國光客運也同步調整太平山路線班車的發車時間，即提早7時40於宜蘭轉運站、8時於羅東轉運站發車，回程下山於鳩之澤停留1小時。

同時要讓搭平日客運專車遊客更有主題式生態旅遊的體驗，也營造太平山移動的風景，羅東林管處與知名畫家湯寶合作，將太平山的檜木森林情境彩繪在平日專車的車體，呈現出小小的檜木種子散落下來，睡在土地及森林裡，經過百年後，在雲霧繚繞的太平山中，長的挺拔，有如參天巨木般，而氤氳林中除了有長鬃山羊、帝雉、飛鳥等動物外，樹寶精靈也出沒其中呢！

這樣森林系的迷人畫面吸引乘客合影及打卡，就連周邊文創紀念品「小檜木的旅程」繪本筆記書、馬克杯也跟著熱賣！

▲▼熱賣的太平山「小檜木的旅程」繪本筆記書、馬克杯等文創紀念品。（圖／羅東林管處共，下同）

搭客運玩賞太平山的遊程建議及熱門Q&A，可上太平山國家森林遊樂區官網查詢；國光客運購票資訊則上國光客運官網；另外也能下載宜蘭縣政府「iBus_宜蘭勁好行」APP查詢客運路線行車動態，即時掌握客運搭乘資訊。

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