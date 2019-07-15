　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怕風吹走充氣泳池「讓兩女兒坐車頂」　奧迪媽人肉敞篷載法被罵爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州城市迪克森（Dixon）有一名離譜媽媽葉格，她讓兩名女兒坐在車頂的充氣泳池中，再一路從朋友家開車準備回家。目擊民眾看到這驚險的一幕，急忙報警處理，葉格被捕後解釋，她是因為怕充氣水池被風吹走，才會叫孩子們坐在上面，沒想到會因此觸法。

怕充氣泳池被風吹走，奧迪媽讓兩女兒坐車頂壓住。（圖／翻攝自Facebook／Dixon, Illinois Police Department）

▲葉格讓女兒們坐在車頂的充氣泳池內。（圖／翻攝自Facebook／Dixon, Illinois Police Department，下同）

迪克森警方10日在臉書PO出兩張照片並說明，49歲的葉格（Jennifer Yeager）本月初開著白色奧迪載兩名女兒出門，回程時卻讓孩子坐在車頂的充氣泳池中，把其他用路人嚇了一跳，警方接獲通報循線追查，並在9日將人逮捕。

葉格到案後坦承的確有發生這樣的事，當天她開車前往朋友家，向朋友借用工具把充氣泳池灌飽氣，準備回家時擔心東西就這麼放在車頂會被風吹走，這才突發奇想叫女兒們上去坐著「鎮壓」，沒想到卻因此觸法。

怕充氣泳池被風吹走，奧迪媽讓兩女兒坐車頂壓住。（圖／翻攝自Facebook／Dixon, Illinois Police Department）

▲部分網友認為葉格只是想讓孩子們開心，希望大家不要再罵她。

雖然葉格分別被指控兩項危害孩童生命及健康罪、魯莽行為罪，訊後也已經交保返家，但網友們看完整起事件經過還是覺得很扯，紛紛在警方的臉書PO文底下留言酸諷，「有錢開奧迪，卻沒錢買充氣用具？」、「一個充氣泳池比孩子重要的概念」。

不過，也有不少網友緩頰說，「其實我小時候也這樣要求過我媽」、「我小時候還趴過引擎蓋呢」、「她（葉格）只是想讓孩子開心而已」、「別罵了吧，我想孩子們大概也不希望看到媽媽被大家指責成這樣」。

ET快訊
準颱風丹娜絲「路徑往台灣修正」　最快周二晚發海警、不排除陸警
國民黨對比民調出爐　韓國瑜47.7%、蔡英文15.8%
高球名將休妻！元配守候26年..聽小三車上嬌喊　法官：不准離
台鐵內壢中壢間「軌道挫曲」　路段減速慢行

關鍵字：美國,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熱帶風暴襲美！史上最噁心洪水「小強大軍逃竄爆發」　

川普承諾兌現　路透：美企最快2周內可恢復對華為銷售

影／狼男便利店內磨蹭9歲女童！　2度「強抱、襲胸」媽媽就在不遠處

瑞典觀光小型飛機「垂直墜毀」　9人全部罹難　

女巫受困娃娃體內…「英國版安娜貝爾」敲玻璃喊：吊死他們

怪異小銅像冒鄉間！「金」人真相萌翻27萬網友：媽媽會氣瘋

跌倒摔傷脖子扭曲「詭異90度」　歪頭女童苦等手術11年

彭博：被絆倒的富士康億萬富翁　郭台銘辭董事、掉身價「換不確定未來」

海灘玩水染食肉菌！　66歲男身上現「紅黑色腫斑」48小時內喪命

怕風吹走充氣泳池「讓兩女兒坐車頂」　奧迪媽人肉敞篷載法被罵爆

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

女巫受困娃娃體內…「英國版安娜貝爾」敲玻璃喊：吊死他們

怪異小銅像冒鄉間！「金」人真相萌翻27萬網友：媽媽會氣瘋

跌倒摔傷脖子扭曲「詭異90度」　歪頭女童苦等手術11年

彭博：被絆倒的富士康億萬富翁　郭台銘辭董事、掉身價「換不確定未來」

海灘玩水染食肉菌！　66歲男身上現「紅黑色腫斑」48小時內喪命

怕風吹走充氣泳池「讓兩女兒坐車頂」　奧迪媽人肉敞篷載法被罵爆

「日照不足3小時」持續17天　日本正值夏天…仙台、福島最高溫僅19度

她遭繼父性侵12年「隨時被摸私處」　媽不信…和丈夫照片共枕眠

川普下令驅逐！　移民狂屯物資「聽到敲門聲就害怕」

外媒關注！韓國瑜大贏台灣首富　美聯：國民黨推派親中民粹市長

六都只有新北地價下跌18％　5大重劃區「讓利」惹禍

快訊／拿菜刀搶小黃司機4700元　男子國道跳車走路肩被逮

整罐面霜卡「後花園」…他忍痛2天急求診：洗澡跌倒害的！網傻眼狂噓不單純

刷新紀錄！《蜘蛛人：離家日》全台票房3億　蟬聯2周冠軍

女巫受困娃娃體內…「英國版安娜貝爾」敲玻璃喊：吊死他們

滑輪溜冰世錦賽落幕　中華隊奪5金8銀9銅獎牌榜第八

炎亞綸為陸劇獻出第一次　「肉搏戰傷頸椎」急返台就醫

歐告兄妹化身「外送員」瞇眼討肉當小費　網萌暈：一定訂爆

有影無影？　奇美博物館影子魔幻展歡迎來體驗！

新台幣今日收盤升值2.9分　以31.052元作收

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

人夫沙灘上「黑森林探頭採蜜」　..

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵..

地鐵大媽上車逼讓位遭拒　脫底褲..

影／狼男便利店內「2度磨蹭」9..

7歲女童睡夢中遭「象鼻擄走」活..

遊樂機「空中腰斬」驚悚畫面曝

變態男拿蛋誘拐　博美狗遭性侵昏..

快訊／林鄭月娥想下台　北京要她..

即／7.3強震襲印尼　深度10..

英百億戰艦「霸氣駛入波斯灣」預..

激戰哥新婚「拉妻滾床2天2夜」..

保祖、父遺體　金正恩強制忠誠捐..

美聯：國民黨推派親中民粹市長

台灣記者拍下南韓民運烈士葬禮畫..

更多熱門

相關新聞

外媒：波音737MAX最快2020年復飛

美國波音公司（Boeing）737 MAX型客機迄今仍無復飛時間表，隨著聯合航空、美國航空相繼取消11月上旬之前的航班，加上監管機構加大安全檢查的力道，外界認為，波音737 MAX機型班機保守估計要等到2020年1月才能復飛。

載3孩車被偷　眾人活活把賊打死

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面