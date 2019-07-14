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紐約曼哈頓大停電！4.2萬戶受影響...地鐵停擺、時報廣場一片黑

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▲▼紐約曼哈頓大停電。（圖／路透社）

▲▼紐約曼哈頓大停電。（圖／路透社）

▲紐約曼哈頓鬧區大規模停電。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

紐約曼哈頓中城、上西城等地區在當地時間13日晚間發生大停電，電力公司聯合愛迪生（ConEdison）表示，大約有4.2萬戶受到影響，當地消防單位也收到多起失火通報，紐約多個地鐵站也因為停電，列車無法停靠，直接通過。

▲▼紐約曼哈頓大停電。（圖／路透社）

▲地鐵站停電，旅客受困。（圖／路透社）

福斯新聞報導，一名市政府高級官員指出，停電原因為變壓器起火，但聯合愛迪生公司還未證實。紐約地鐵在官方推特上表示，「目前正在與聯合愛迪生公司合作，查出造成停電的原因，部分車站目前無法供電，列車也不停靠」。也有網友指出，有多條地鐵線受到影響，也有多輛電車因此延遲。

停電也對大街上和建築物造成影響，CNN一名電視節目製作人表示，當時他在電影院，大約晚上7點時，突然停電，所有人都跑到街上，紅綠燈和號誌燈都不亮，造成路口的交通大亂。一名推特網友則PO出照片，可以看到原先熱鬧的時報廣場上，招牌的大型看板全都變成一片黑暗。

其他知名景點像是無線電城音樂廳（Radio Music Hall）、林肯中心劇院等地的招牌也都熄滅。紐約市消防局的一名發言人指出，他們已經接到多起因停電造成的意外，包含失火、民眾受困電梯等等，但目前都沒有人受傷。

而總統蔡英文的「自由民主永續之旅」才剛過境紐約，13日上午還與海外的台灣青年在紐約中央公園健走，接著就離開，已於台灣時間14早上抵達友邦海地，行程並未受到曼哈頓大停電影響。

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關鍵字：曼哈頓,紐約,曼哈頓大停電

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