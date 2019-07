紐約曼哈頓大停電！4.2萬戶受影響...地鐵停擺、時報廣場一片黑

▲紐約曼哈頓鬧區大規模停電。(圖/路透社)

記者錢玉紘/綜合報導

紐約曼哈頓中城、上西城等地區在當地時間13日晚間發生大停電,電力公司聯合愛迪生(ConEdison)表示,大約有4.2萬戶受到影響,當地消防單位也收到多起失火通報,紐約多個地鐵站也因為停電,列車無法停靠,直接通過。

@NYCTSubway the lights went out at 7 Ave platform. I was waiting for E. Is it a blackout? What’s happening? pic.twitter.com/oPeRUuQfqZ — Helena Pires (@HelenaD2) July 13, 2019

▲地鐵站停電,旅客受困。(圖/路透社)

福斯新聞報導,一名市政府高級官員指出,停電原因為變壓器起火,但聯合愛迪生公司還未證實。紐約地鐵在官方推特上表示,「目前正在與聯合愛迪生公司合作,查出造成停電的原因,部分車站目前無法供電,列車也不停靠」。也有網友指出,有多條地鐵線受到影響,也有多輛電車因此延遲。

停電也對大街上和建築物造成影響,CNN一名電視節目製作人表示,當時他在電影院,大約晚上7點時,突然停電,所有人都跑到街上,紅綠燈和號誌燈都不亮,造成路口的交通大亂。一名推特網友則PO出照片,可以看到原先熱鬧的時報廣場上,招牌的大型看板全都變成一片黑暗。

Umm, all the giant moniters went out in Times Square #NYC pic.twitter.com/xbOEyzaChk — Christian (@clovos25) July 13, 2019

According to @NYPD, power outage caused by a manhole explosion on 65th Street and West End Avenue. @MTA subways affected. My staff is on the scene. Contact me here if you need assistance. @elizabethcaputo @westsiderag pic.twitter.com/k4BonyTmi2 — Linda B. Rosenthal (@LindaBRosenthal) July 13, 2019

其他知名景點像是無線電城音樂廳(Radio Music Hall)、林肯中心劇院等地的招牌也都熄滅。紐約市消防局的一名發言人指出,他們已經接到多起因停電造成的意外,包含失火、民眾受困電梯等等,但目前都沒有人受傷。

而總統蔡英文的「自由民主永續之旅」才剛過境紐約,13日上午還與海外的台灣青年在紐約中央公園健走,接著就離開,已於台灣時間14早上抵達友邦海地,行程並未受到曼哈頓大停電影響。

As darkness falls you can tell where the blackout ends and which buildings have good emergency generators. #Blackout #poweroutage #nyc pic.twitter.com/cndTnOeUak — Dan G. (@BadLawyerJokes) July 14, 2019