「能重選會跟太太結婚嗎」神回覆讓網友直呼太扯！深情留言真相曝光

▲若能重選，你還會跟太太結婚嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

突發中心／綜合報導

最完美的伴侶！有網友在臉書發文詢問，「『限定老公回答』1.請問讓你重新選擇的話，你會跟太太結婚嗎？2.你最受不了太太哪一個缺點？」沒想到答案出乎意料！各種神回覆…令網友不禁感嘆，「大家都是老司機」

絕大多數回應都是，「會！雖然她有缺點 ，但是對我來說 ，她仍然是最完美的伴侶，我已經沒什麼好求的了，畢竟曾經是我選擇的！」、「1.會2.在我眼裡缺點就是優點」、「人都有缺點只要不是太離譜的話，小弟都一律包容。」這些答覆對許多女性網友來說，簡直不可思議。

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女網友認為，「我以為多數會後悔耶！因為像我就後悔了」、「怎麼可能！我還沒看過誰結婚後不後悔的耶」、「這回應太扯了啦」有網友跳出來解釋，「廢話！一定要這樣回應啊！」

因為透過臉書《靠北婚姻》發文，只有PO文者是匿名，其他回覆的留言都是「具名」呀嘖嘖…身為一個認真經營婚姻的男人，此時若說，「可重選的話不會娶」，除了被其他人讚嘆是「勇者」外，然後…他的生活品質，甚至生命安全，都將面臨更嚴峻的考驗！過得很苦了還講真話是想找死嗎！

因此不少男網友貼心提醒，「這篇，老婆很火，她拿刀在你後面，回答者要三思，因為這不是匿名」被讚翻。