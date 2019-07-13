30歲的你過得好嗎？他曝文組出社會「終於存10萬」　網爆淚：剩XXX元

▲原PO感嘆，「生活從來不容易」。（圖／pakutaso免費圖庫）

生活中心／綜合報導

一名網友因為債務，出社會到現在還沒還完，隨著30歲即將到來，終於存了快10萬，明年將還清債務的他看到了一絲希望，終於敢計畫出國走走；他也好奇30歲的大家過得怎麼樣。結果網友一片哀嚎，「不好QQ」、「我33了，戶頭剩2615」、「過得好慘」。

「30歲左右的你，過得還好嗎？」原PO表示，自己1990年出生，即將滿30歲，但沒有勇氣規劃旅行負擔這種奢侈消費的時間已經很久了。他說就學時就申請學貸，也和親戚借書錢，文組畢業出社會後薪水一般般，扣掉每個月的還款，現在戶頭只存了快10萬元，「想到明年把錢還完，就能開始新的生活了，也能穩定給些孝親費了。」

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「生活從來不容易」，原PO說，「當你覺得容易的時候，肯定友人替你承擔你的那份不易」，快到而立之年的他不僅房子遙不可及，連買車都不敢想，「但未來能計畫請假出國去他鄉走走，也算是一種新的幸福了。」結尾相當感性，他祝福大家「希望30歲左右的你們過得還好」。

沒想到原PO在30歲有近10萬的存款已經比下有餘，網友紛紛留言「10萬很多了，我33剩下2615（元）」、「我跟你同年生，我過得不好QQ」、「現在過得好慘」、「我30，沒錢沒車沒房沒存款」、「剩257元」、「30歲後半，要繳房貸車貸，還有小孩要養」、「比你更慘啦」、「推，生活不容易。」