　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

假日也有專屬保險！年花350元　放假出門都有保障

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲旅行，小資女，女孩，假日，出門，遊玩，踏青，搭車，搭公車。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲年輕民眾超喜愛假日出門，但也必須要了解隨之而來的風險。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

許多民眾休假時非常喜愛出門從事戶外活動，或是返鄉和親友聚會。有產險業者針對假日意外傷害風險，讓民眾量身打造專屬的保險產品，在假日或連續假期可以更放心出門旅遊，舒緩平常工作上的緊張情緒。

因應民眾週休二日的生活形態，有保險業者在規劃保險時更納入新思維，讓產品與生活更能深度結合。以「中國人壽假日保傷害保險」為例，針對民眾多半在假日啟動「放假模式」，較容易出門從事戶外活動或通勤，就必須要把保費花在刀口上，為美好假期輕鬆建立一層防護網。

「中國人壽假日保傷害保險」強化假日保障，其中假日包括行政院人事行政總處公告當年度放假的紀念日、民俗節日、補假或調整放假、週六及週日等，並針對民眾受交通運輸意外傷害事故提供加倍保障，年滿20歲就能投保，一年保險費僅需350元，平均每天花不到1元，一整年的假日都有意外保障。

像是假日經常往返南北的假日夫妻、北漂小資族，或是喜愛到處小旅行的民眾，該保險也提供保戶在搭乘客運、火車、高鐵、纜車、輪船或飛機時，享有加倍保障，包括意外身故保障或意外失能保障等；而若不幸在假日遭遇嚴重的意外傷害事故，導致重大燒燙傷，也會提供保險金額35%之重大燒燙傷保險金，讓民眾每次的假日旅行更能感到安心。

ET快訊
韓國瑜夫婦違建曝光才拆　他批「賣菜郎迫害農業」：噁心地方父母
悲慘弟上大學「爸拒付學費」　真相毀童年！自己是媽和別人的產物
曾智希宮廟淨身全脫光！師父「下面晃啊晃」：把我當男友

關鍵字：假日,中國人壽,旅行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

假日也有專屬保險！年花350元　放假出門都有保障

身障者被「無故拒保」壽險、醫療險　保險業小心最高挨罰1200萬

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

假日也有專屬保險！年花350元　放假出門都有保障

身障者被「無故拒保」壽險、醫療險　保險業小心最高挨罰1200萬

動員300里長連署挺柯　鍾小平爆：鄧家基在上海說「柯文哲會選總統」

蚯蚓嗎？杜特蒂控美「把菲律賓當誘餌」　美方應直接對中宣戰

日職／王柏融打到外野　6上右外野飛球出局

全新《名偵探柯南》5大精彩單元！　暑假連播1小時

「網購裝潢材料」只花1萬6！　巧手媽一周讓空房搖身變「霓虹小酒吧」

鄭文燦訪美分享台灣近期發展　籲僑界「守護民主+團結台灣」

領養獨眼馬爾濟斯犬轉手送人　她貼毛孩生活照每月爽領助養費

恆春公墓5幼犬遭人打癱＋餵毒！　斷腳汪吐白沫痛苦抽搐網心疼

上U2必挑《史密斯任務》片長119分鐘　他看10次「不知演啥」...網讚老司機！

天母冷血槍擊案兇殺宅法拍　租金報酬率低乏人問津

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

保險熱門新聞

身障者不能投保壽險？金管會這樣..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

假日也有專屬保險！年花350元..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

一張表懂車禍調解官要看的單據

車禍和解常無效　產險業會提告

別跟錢過不去　保單借款避失效

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡..

遠雄人壽祭24個月津貼挖角獵才

車禍處理3步驟　釐責→保險理賠

郵局熱賣7年的保單　增額還本　

國人愛買儲蓄險　解約金高糾紛多

社會新鮮人勿忘防癌險！壽險業者..

身心障礙者　怨難買到保險

更多熱門

相關新聞

企業假投保、真理財！中壽挨罰60萬

中國人壽因違反《保險法》相關規定挨罰，也是企業用保單理財的第二例。金管會保險局今（4）日表示，金檢時發現中國人壽接受3家公司為員工投保6張利變型壽險保單，不過由於中壽並未檢具相關事證，最後依法開罰60萬元。

中壽有5大缺失　金管會開罰150萬

「好旅伴7大特質」你中了幾個？

閨蜜互訪家鄉遇停飛 卻見驚喜　

脊椎側彎矯正成功　婦開心：最想去旅行

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村大和解

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面