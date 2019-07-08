假日也有專屬保險！年花350元　放假出門都有保障

▲年輕民眾超喜愛假日出門，但也必須要了解隨之而來的風險。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

許多民眾休假時非常喜愛出門從事戶外活動，或是返鄉和親友聚會。有產險業者針對假日意外傷害風險，讓民眾量身打造專屬的保險產品，在假日或連續假期可以更放心出門旅遊，舒緩平常工作上的緊張情緒。

因應民眾週休二日的生活形態，有保險業者在規劃保險時更納入新思維，讓產品與生活更能深度結合。以「中國人壽假日保傷害保險」為例，針對民眾多半在假日啟動「放假模式」，較容易出門從事戶外活動或通勤，就必須要把保費花在刀口上，為美好假期輕鬆建立一層防護網。

「中國人壽假日保傷害保險」強化假日保障，其中假日包括行政院人事行政總處公告當年度放假的紀念日、民俗節日、補假或調整放假、週六及週日等，並針對民眾受交通運輸意外傷害事故提供加倍保障，年滿20歲就能投保，一年保險費僅需350元，平均每天花不到1元，一整年的假日都有意外保障。

像是假日經常往返南北的假日夫妻、北漂小資族，或是喜愛到處小旅行的民眾，該保險也提供保戶在搭乘客運、火車、高鐵、纜車、輪船或飛機時，享有加倍保障，包括意外身故保障或意外失能保障等；而若不幸在假日遭遇嚴重的意外傷害事故，導致重大燒燙傷，也會提供保險金額35%之重大燒燙傷保險金，讓民眾每次的假日旅行更能感到安心。