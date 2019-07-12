平滑表面偽裝！台中騎士經過大凹洞「路面開始塌」　下秒噴飛慘斷手

▲台中市北屯區四平路地面下陷，男騎士經過當場連人帶車噴飛。（圖／翻攝爆料公社）

地方中心／台中報導

台中市一名男性騎士2日騎乘機車行經北屯區四平路時，因未注意到地面大凹洞，導致男子當場摔車，不但滿身擦傷、左手臂也骨折，氣得他直呼「凹洞原本是整個平滑的，周圍也沒有任何裂縫，有點像是個陷阱！請問這算是偷工減料嗎？」

男騎士控訴，四平路一處路口疑似地基遭到掏空，導致他2日騎車經過時，當場遭到巨大坑洞絆倒，連人帶車摔飛出去，不只機車受損、手錶壞掉，男騎士更是渾身傷痕累累，連左手臂都斷裂骨折。

「當時有點面向陽光，根本沒注意地上有凹洞！」男騎士表示，原本凹洞處表面看起來是平滑的，如果不從遠處仔細盯，根本就看不出異樣，且凹洞周圍也沒有裂縫，更沒有三角錐圍起來示警，是直到他出事受傷後，相關單位才前往現場圍起三角錐；當下他機車經過凹洞處時，整個地面也跟著重量下陷，接著連人帶車噴飛出去，這時地面才開始出現裂縫，並湧出自來水，「有點像是個陷阱，這算是偷工減料嗎？」

事後自來水公司清查，當天地下管線破裂漏水，才會在路面形成凹洞，事後已立即派員前往現場修復，後續也會協助騎士、負起賠償責任。

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▼男騎士左手臂骨折，事後送往醫院治療。（圖／翻攝爆料公社）