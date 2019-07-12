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Apple Watch對講機功能有Bug！蘋果緊急禁用

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▲Watch OS 5讓蘋果智慧手表變成對講機、還可當學生證 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Apple Watch上的對講機（Walkie-Talkie）應用程式發現漏洞，蘋果緊急禁用。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

據外媒報導，蘋果在美國時間11日上午表示，由於在Apple Watch上的對講機（Walkie-Talkie）應用程式發現可能會讓陌生人竊聽的漏洞，因此暫時禁用Apple Watch上的對講機服務。

據外國科技網站《9to5mac》報導，蘋果近期發現在Apple Watch上的對講機（Walkie-Talkie）應用程式有漏洞，可能可以讓陌生人在未經用戶的同意下對Apple Watch進行竊聽。蘋果已經為在系統修復過程中無法使用一事表示歉意，蘋果也在聲明中表達該公司非常重視隱私。

蘋果從Watch OS 5開始在Apple Watch上導入對講機（Walkie-Talkie）功能，他讓兩部Apple Watch可以透過手錶或者是耳機進行通話。據了解，目前對講機（Walkie-Talkie）應用程式僅是暫時禁用，在蘋果完成漏洞的修復後，就會再度向用戶釋出此功能。

稍早蘋果也釋出一項Mac更新，主要是針對全球知名視訊服務Zoom傳出在較舊版本的Mac中出現漏洞一事進行修補，在這項更新下，系統會自動刪除Zoom網頁伺服器。這項更新不需要透過用戶手動安裝，會自動下載到用戶Mac中，以替他們刪除Zoom網頁伺服器。

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關鍵字：蘋果,Apple Watch,對講機,漏洞,Walkie-Talkie

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