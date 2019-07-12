▲廚魔駕到！「Daimon‧犇廚魔館」打破你對台灣味的印象。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲米其林三星主廚梁經倫以及老字號鐵板燒品牌犇攜手合作打造的特色餐廳「Daimon‧犇廚魔館」。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

廚魔駕到！人稱廚魔的米其林三星主廚梁經倫以及老字號鐵板燒品牌犇攜手合作打造的特色餐廳「Daimon‧犇廚魔館」，顛覆大眾對台灣味的既定印象，像是將肥肝嫩煎雙面上色，並搭配特調酒香味增醬，成為人見人愛的特色料理，或是外型看起來是湯圓的小白球，其實內藏著濃縮胡椒餅，結合嗅覺、視覺、以及味覺的創意餐點，讓國民美食不再只是街邊小吃。

▲香煎法國路其鴨肝佐酒香味噌醬，選用法國知名品牌路其的肥肝為主角，搭配味增及台灣刺蔥酒製成的酒香味增醬。

▲外型完全不像胡椒餅的「神祕小球、燒餅、芝麻 P.O.P」，但入口後味覺感受卻是像剛咬了一口胡椒餅。



香港米其林三星主廚梁經倫把許多大家熟悉的台灣味重新解構，他認為台灣有好的食材、好的特色，有很多很好的在地食材可以運用，「我覺得對我來說，在台灣開餐廳非常重要的一點，就是要展示出台灣料理的特色，對於台灣人來說，他們可以更容易理解這些料理，對於外國遊客來說，是非常有趣的美食體驗」。

▲▼以愛麗絲夢遊仙境作為發想，分為「西式前菜酒吧區」、「創意鐵板區」、「甜點區」絕倫三區。

除了料理道道充滿驚奇，對於空間設計更是講究，以愛麗絲夢遊仙境作為發想，第一區來到的是新奇驚奇的西式前菜酒吧區，轉個彎來到的第二區，是由主廚當面服務的創意鐵板區，最後來到的是奇幻溫暖的甜點區，讓饕客享受屬於自己的夢遊仙境，不用飛出國在台灣就能品嚐到世界頂級料理，而價格竟然只要3280元，是國外的1/3。

▲不用飛出國在台灣就能品嚐到世界頂級料理，而價格竟然只要3280元，是國外的1/3。

犇鐵板燒總經理顧奇明提到，第一次吃就非常喜歡，當時只知道廚魔是全華人最多顆星的主廚，「一個店連續6年要3顆星是很難的，現在已經連續7年，當初覺得品質一定很厲害，售價也相對很高，2千塊港幣或2千塊人民幣，吃完後我連2千塊人民幣都覺得物超所值，更何況現在台北我們真的是賣親民價，12道菜3280元，嚇死人」。

▲「Daimon‧犇廚魔館」正式開幕，不僅有廚魔、犇鐵板燒董事長楊欣、犇鐵板燒總經理顧奇明親自坐鎮，微風集團策略長廖曉喬也一同共襄盛舉。

犇鐵板燒董事長楊欣進一步說明，前5道料理的口感層次豐富，令人驚艷，「第一口進去跟你最後咽下去的口感，可能已經轉化成三四種味道，所以我覺得他厲害之處在於怎麼去把食材分解，然後讓消費者在品嚐菜色時，有不同的衝擊」。長達3個多月的試營運不斷調整改進，如今在南山微風正式開幕，不僅有廚魔親自坐鎮，微風集團策略長廖曉喬也一同共襄盛舉，分子料理及鐵板燒的完美搭配，打破你對台灣味的既定印象，驚喜程度可說是大大破表！